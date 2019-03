Rodrigo y Gayá avisan que Mestalla no fallará Rodrigo, Gayá y Parejo, antes de la sesión en Mestalla / EFE «Sería un orgullo jugar con la selección en casa», dice el lateral mientras que el punta recuerda que «ganar es lo que engancha y motiva a la gente» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Valencia Viernes, 22 marzo 2019, 20:10

La venta de entradas para el España-Noruega de Mestalla ha cogido ritmo en las últimas horas. Valencia ha estado centrada en otros asuntos. Cerradas las Fallas y una vez iniciadas las actividades del centenario del club, la gente ha empezado a mirar el encuentro. «Está claro que tenemos que generar una ilusión más. Esto empieza mañana, es el primer partido de la clasificación, hay mucho en juego y hay que generar ilusión para todos. Es lo que vamos a intentar hacer. Un gran partido, con un estilo definido. Para eso trabajamos y eso es lo que se va a ver mañana, un equipo decidido y con una idea clara», detalló José Luis Gayá, que tenía muchos amigos en las gradas en la sesión a puerta abierta celebrada este viernes ante unos 10.000 espectadores y busca entradas para los suyos este sábado. «Está llegando mucha gente nueva, creando un nuevo grupo. Lo fundamental es ganar. Eso es lo que engancha y motiva a la gente. Si es con un juego bonito y un estilo marcado como lo tiene España, pues mejor todavía», reconoció Rodrigo Moreno antes de la sesión.

En el entrenamiento se le pudo ver charlando con Luis Enrique, con el que ha disputado todos los partidos (cuatro de titular, marcando dos goles). «Evidentemente tener la confianza de cualquier entrenador es muy importante. La he tenido con Luis Enrique. Los primeros partidos fueron algo maravilloso, luego fue algo peor. Lo importante es seguir trabajando porque si lo hacer todo vuelve a su sitio. La temporada no empezó de la mejor manera para mí y para el equipo. Hemos dado la vuelta a la situación con mucho trabajo. No me considero el 9 de la selección, aunque lleve ese dorsal. Quiero crecer, ser protagonista. Mi idea es la misma siempre. Estoy y estamos en un gran momento de la temporada. Estar en la selección te motiva para seguir con tu trabajo. Queda la parte de la temporada en la que todo se decide. No estoy preocupado por el futuro»

Hasta seis con pasado valencianista

Mestalla está entusiasmada porque puede ver a tres de sus actuales futbolistas y otros que pasaron por Mestalla en el pasado como Jordi Alba, Juan Bernat o Sergio Canales. Uno de ellos es el capitán Dani Parejo, ahora ídolo tras ocho años en el club. «Tengo relación de las inferiores con Canales o Bernat. Con Gayà es mi día a día y con Jordi llevo tiempo en la selección. Con Juan estuve hablando de que el día de mi debut en 2014, en Luxemburgo, le di un pase de gol. Hablamos de cómo pasa el tiempo. Es especial jugar en Mestalla siempre, con la selección más si cabe. Espero que haya un gran ambiente y que ganemos», explicó el delantero valencianista. «Es un orgullo. Me voy a acordar de mis amigos y de mi familia. Si juego será emocionante», reconoció su compañero Gayá..

¡A ENTRENAR! 🏋🏻‍♂️ El equipo ya está sobre el césped de Mestalla, el espectacular coliseo del @valenciacf 🦇



¡Y MAÑANA, PARTIDAZO! #TodosAMestalla 🏟 pic.twitter.com/NlQy1Ftdex — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 22, 2019

El defensa de Pedreguer reconoció que la selección tiene problemas atrás si analizamos los goles encajados. «Es cierto que se tienen que mejorar cosas. También arriba. Para eso entrenamos, para tener claro cómo defender, atacar, presionar... hemos hecho charlas individuales por posición para corregir errores y para reforzar las cosas que se hacen bien», antes de decir que no tiene problemas en actuar más adelantado. «No me da vértigo. Me gusta jugar de extremo. Lo he hecho en línea de cuatro, pero estaría encantado de jugar ahí mañana. Estoy encantado con todo lo que sea ayudar al equipo, estoy encantado», explicó antes de loar el trabajo que se hace en Paterna, de donde han salido los tres laterales zurdos del equipo nacional. «Últimamente hay laterales izquierdos con el mismo perfil, que nos gusta atacar. Eso habla bien de la cantera del Valencia. Se trabaja mucho la cantera para un club y eso es importante para el club».

Muchas emociones en Mestalla

Históricamente la selección ha vivido todo tipo de situaciones en Mestalla, que en los últimos años no ha visto una derrota de la selección y que acoge el partido como parte de las celebraciones del centenario del Valencia. Una de esas victorias fue la ida de la repesca (2-1) precisamente ante Noruega en 2003, de la que obviamente no queda nadie. Los más veteranos recuerdan la decepción del Mundial'82 ante Honduras (1-1) e Irlanda del Norte.

El último encuentro de la selección en Mestalla fue hace ya catorce años, en junio de 2005. Un triste 1-1 ante Bosnia Herzegovina con Luis Aragonés como entrenador y en el que Marchena, uno de los tres jugadores del Valencia que estaba sobre el césped con Albelda y Vicente, evitó la derrota en la última jugada del encuentro de la fase de clasificación para el Mundial. Eran otros tiempos...