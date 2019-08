Primeras entradas para la UEFA EURO 2020 asignadas a los aficionados Las notificaciones de entradas para la UEFA EURO 2020 se enviaron a los aficionados por correo electrónico el 6 de agost EL CORREO Martes, 27 agosto 2019, 19:00

Los aficionados ya pueden saber si les han asignado entradas para la UEFA EURO 2020 tras la realización de un sorteo al azar y después de un récord de 19,3 millones de solicitudes de entradas.

Pago antes del 18 de agosto

Con la demanda de entradas tan alta, la UEFA insta a los aficionados que han tenido éxito en el sorteo de entradas a que hagan todo lo posible por pagar sus entradas dentro del plazo especificado para asegurarse el 'LIVE IT.FOR REAL'.

Los aficionados que no paguen sus entradas dentro del período establecido pueden perderse la oportunidad de formar parte de la mayor EURO de la historia, ya que en el futuro habrá muy pocas oportunidades para que el público general compre entradas.

'Fans First'

Si los solicitantes seleccionados no efectúan el pago antes de la fecha límite establecida, sus entradas volverán a ponerse a la venta. Los aficionados que no tuvieron éxito en esta fase de solicitud serán los primeros en ser notificados sobre la oportunidad de comprar entradas a través del programa 'Fans First' de la UEFA a partir de finales de agosto.

¿Cuándo es la próxima fase de solicitud de entradas?

La próxima oportunidad para solicitar entradas será en diciembre de 2019 (después del Sorteo de la Fase Final), cuando las entradas estarán disponibles para los aficionados a través de las federaciones miembro participantes. Sin embargo, para poder solicitar entradas durante esta fase, los aficionados deben cumplir los criterios específicos definidos por las federaciones miembro.

Paquetes de hospitalidad oficiales

También hay paquetes de hospitalidad disponibles para todas las sedes de la UEFA EURO 2020. Visita euro2020.com/hospitality para solicitarlos ahora.