Kepa se afianza en la portería de la Selección El cancerbero de Ondarroa firmó una gran actuación con dos grandes y decisivas paradas al final del encuentro

Kepa Arrizabalaga fue el salvador de la selección española ante Rumanía. Tiene ganas de hacerse con la titularidad y este jueves volvió a demostrarlo bajo palos. La concentración del portero del Chelsea hasta el último segundo fue clave para que el conjunto nacional celebrase la victoria. Se agarró al triunfo como a un clavo ardiendo.

El marcador señalaba ya el tiempo de descuento cuando Kepa detuvo un lanzamiento con olor a gol. Todo quedó en una falsa alarma y La Roja dio un paso más en el camino a la Eurocopa. Sigue liderando en solitario en Grupo F con 15 puntos. «Hemos sabido hacer un fútbol al que no estamos acostumbrados, que es juntarnos y defender. Pero creo que el equipo ha hecho un gran partido», resumió el portero de Ondarroa tras el encuentro.

El que fuera portero del Athletic tuvo dos actuaciones brillantes durante el partido. A falta de dos minutos para el pitido final, Puscas, un quebradero de cabeza para la selección, cabeceó abajo. La afición rumana estaba casi celebrando el gol cuando Kepa sacó el balón con los pies. Estuvo muy rápido. Los jugadores españoles así lo vieron también y corrieron a felicitar al del Chelsea. Antes de esta parada, volvió a detener otro disparo muy mal intencionado de Puscas, que buscaba el palo. Tranquilidad. Kepa estaba inspirado.

No era la primera vez que el cancerbero de Ondarroa defendía la portería española. Pero hasta ahora todos sus partidos habían sido bastante cómodos. Sin demasiadas complicaciones. Este jueves tuvo que amarrar dos puntos con mucha fuerza. No se podía dar por bueno el empate. No lo hizo este jueves y no lo ha hecho hasta ahora. Kepa tiene pleno de victorias. Siete de siete.

Ahora todas las miradas están puestas en el seleccionador. Robert Moreno tendrá que decidir entre él y David De Gea. Arrizabalaga no quiere entrar en posibles polémicas. «Al que le toque jugar es decisión del seleccionador. Siempre entrenamos con muy buen ambiente los tres porteros», indicó al final del partido.