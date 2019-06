Julen Guerrero es elegido por la Federación para ser embajador de la Eurocopa 2020

Julen Guerrero será el embajador de la Federación Española de Fútbol (FEF) en la Eurocopa de 2020, que se celebrará en Bilbao y otras 11 ciudades repartidas por el Viejo Continente. El exjugador del Athletic, un mito rojiblanco y el décimo hombre con más partidos en la historia del club, se convertirá en el emblema protector del evento y también en el representante de cientos de voluntarios que trabajarán en la gran fiesta de fútbol a la que, por cierto, le falta un año para que se haga realidad. El portugalujo compartirá este honor con Carlos Marchena, otro exinternacional que será la cara visible de la FEF durante una cita que tendrá San Mamés como la sede oficial de la selección española, siempre y cuando la lógica se imponga y los hombres de Luis Enrique sellen la clasificación. El nombramiento de ambos se anunciará mañana precisamente en La Catedral, donde la UEFA y el comité organizador de la capital vizcaína darán a conocer además varios aspectos relativos a la venta de entradas y el programa de voluntariado.

La Federación avanzó hace unos días que el perfil de sus dos embajadores -Bilbao como ciudad sede ya eligió a Txetxu Rojo y a Iraia Iturregi como sus representantes- corresponde a «dos exinternacionales que han defendido la camiseta de la selección española en algún momento de la historia». A renglón seguido, el organismo presidido por Luis Rubiales precisó que «uno de ellos está intrínsecamente vinculado al Athletic». Pues bien, y a falta de que se confirme oficialmente mañana, se trata de Julen Guerrero, un hombre que ha jugado 14 temporadas como rojiblanco y que ha disputado 430 partidos con el club de su vida, equipo con el que además ha marcado 116 goles. Con San Mamés en papel de protagonista, la elección del portugalujo se ajusta a las mil maravillas al escenario elegido para acoger los encuentros de 'La Roja'.

También representarán Bilbao Txetxu Rojo e Iraia Iturregi, mientras que Carlos Marchena es otro embajador designado por la Federación. / Fernando Gómez, Ignacio Pérez, J. E. y I. I.

El exatacante del Athletic ha sido internacional absoluto 41 veces y ha participado en dos Mundiales y una Eurocopa. Ha marcado 13 goles con el combinado nacional y ahora es el seleccionador sub'15 y sub'16, además de ser el presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEDFI), organismo integrado en la estructura de la Federación. Guerrero será uno de los dos embajadores y además el encargado de representar a los voluntarios, cuyo programa de participación se desgranará mañana en San Mamés. No solo relativo a Bilbao, que también, sino para el resto de las sedes (Amsterdam, Bakú, Budapest, Bucarest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Londres, Múnich, Roma y San Petersburgo).

Campañas para el Europeo

En el acto convocado en La Catedral, el comité organizador de la sede de Bilbao desvelará las directrices de varias campañas que se llevarán a cabo en la Eurocopa 2020. La FEF comunicará que sus embajadores serán Guerrero y Marchena -este último ha sido internacional absoluto 69 veces y ha jugado dos Mundiales y dos Europeos-, también se presentará de forma oficial a Txetxu Rojo e Iraia Iturregi y luego se darán los detalles relativos a la primera fase de la venta de entradas, que comienza mañana y durará hasta el 12 de julio. Es decir, las mismas fechas en las que se desarrollará el evento el año que viene. Habrá varias ventanas abiertas para adquirir las localidades y el único modo de compra será a través de la página oficial de la UEFA.

También se conocerán los diferentes programas del voluntariado y todas estas iniciativas están enmarcadas en la campaña 'One Year to Go', que alude a que solo faltan 365 días para que el balón eche a rodar en 12 ciudades europeas, con Bilbao como una de las sedes y Guerrero como su embajador.

La clave San Mamés: Acogerá mañana un evento en el que además de los embajadores se hablará de entradas y voluntariado.