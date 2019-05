La Federación estudia que España juegue en San Mamés antes de la Euro'20 La Catedral podría acoger un partido de la selección antes de la Eurocopa. / E.C. «Valoramos la opción», dice José Francisco Molina, director deportivo JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Bilbao Jueves, 23 mayo 2019, 15:32

«Valoramos la opción. No sabemos qué va a pasar, pero la opción la valoramos». José Francisco Molina, director deportivo de la Federación, ha abierto este jueves la puerta a un partido de la selección de España en Bilbao antes de la Eurocopa 2020 en la que jugará un mínimo de dos duelos en San Mamés en caso de clasificarse. Con dos triunfos en sus primeros partidos y líder en solitario del Grupo F, ha emprendido con buen pie el camino hacia el torneo.

La opción de que la selección de Luis Enrique se habitúe a San Mamés en un partido de clasificación queda descartada porque todas las sedes ya están asignadas. Sin embargo, hay previstos dos amistosos en marzo preparatorios para el torneo. Ahí aparece Bilbao como posible escenario. «Ya veremos lo que sucede», ha esquivado Molina en la tercera edición del Bilbao International Football Summit.

La Federación analiza la opción de que La Roja se habitúe al clima de San Mamés antes de los partidos de competición. Es probable incluso que la selección utilice las instalaciones de Lezama antes del torneo. «Es algo de lo que hemos hablado, pero no está decidido todavía».

Molina no tiene miedo al recibimiento que tendrá la selección en Bilbao. «Confío en que sea bien recibida, pero también es una incógnita porque hace mucho tiempo que la selección no juega aquí». La selección no pisa San Mamés desde que se impuso 3-0 a Turquía en 1967.

Dos partidos de la Eurocopa

San Mamés será el único campo de España que acogerá partidos de la Eurocopa 2020, la primera que tendrá como sedes a ciudades de 12 países diferentes del continente. Bilbao acogerá tres partidos de la fase de grupos (15, 20 y 24 de junio y uno de octavos, el 28). España tiene garantizados dos encuentros en La Catedral que podrían elevarse a cuatro si las circunstancias cuadran.

La presencia de Molina en Bilbao sirvió para reiterar la posición de la Federación sobre la continuidad en la selección de Luis Enrique. «Nos afecta a todos, pero la confianza es total. Estamos convencidos de que pronto volverá a estar con nosotros en los partidos. No hay fecha límite ni plazo alguno porque nuestro seleccionador es Luis Enrique. Desgraciadamente está en un momento difícil y tiene todo nuestro apoyo. Esperamos a lo que se decida en su momento y esperamos que más pronto que tarde pueda estar con nosotros», ha dicho.