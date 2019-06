Txetxu Rojo e Iraia Iturregi, los embajadores de Bilbao para la Euro2020 Txetxu Rojo e Iraia Iturregi. / E. C. Ambos son los segundos jugadores que más partidos han disputado con el Athletic SILVIA CANTERA Viernes, 7 junio 2019, 13:11

La Eurocopa 2020 tendrá dos embajadores de lujo en Bilbao. Los exjugadores del AthleticTxetxu Rojo e Iraia Iturregi serán los encargados de representar a la ciudad durante los próximos meses ya que el estadio San Mamés será una de las doce sedes.

Rojo e Iturregi tienen en común que ambos son segundos en el ránking de partidos disputados con la camiseta rojiblanca. El delantero vistió de corto en 541 encuentro oficiales entre 1965 y 1982. Durante ese período conquistó los títulos de Copa de 1969 y 1973. Por su parte, la defensa, que colgó las botas hace dos temporadas, disputó 402 partidos durante quince temporadas. La excapitana ganó cuatro títulos de Liga con el Athletic (2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 y 2015-2016).

El Athletic destaca que estos nombramientos responden a su interés por «poner en valor el apoyo de las instituciones al deporte femenino, así como la defensa de la identidad y cultura propia también en el contexto de este gran evento internacional en la figura de ambos futbolistas».

Primer acto

Su debut como embajadores será el próximo miércoles en San Mamés. En su primer acto oficial en San Mamés darán «las directrices de varias campañas» para la sede de Bilbao. Esta presentación estará enmarcada dentro de la campaña de la UEFA 'One Year To Go', coincidiendo con la cuenta atrás de la Eurocopa. Tan solo queda un año para el pistoletazo de salida de la competición, que se celebrará en doce ciudades repartidas por todo el continente.

¿Y qué partidos acogerá San Mamés? Se disputarán cuatro, tres de ellos del Grupo E, en el que estará España si consigue clasificarse. Los tres primeros encuentros de la fase de grupos se disputarán los días 15, 20 y 24 de junio. Finalmente el 28 se disputará un cruce de octavos de final.