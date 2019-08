Ya se conoce el resultado del sorteo de entradas para la Eurocopa 2020 Exterior del estadio de San Mamés, que será una de las sedes de la Eurocopa 2020. / Fernando Gómez Los agraciados habrán recibido un mensaje en su cuenta de correo, pero queda una lista de espera para los no tan afortunados LUIS CALABOR NÚÑEZ Martes, 6 agosto 2019, 16:23

Las personas que enviaron solicitud para conseguir entradas de la Eurocopa de 2020 ya conocen si han resultado afortunados o no. La UEFA ha dado a conocer ya el resultado del sorteo para los tickets y los agraciados lo saben a través de un mail que les ha llegado de parte del máximo organismo del fútbol europeo. En él, aparece el siguiente mensaje: «De entre los 19,3 millones de solicitudes de entradas recibidas, ¡la suya ha resultado AGRACIADA!», además de un mensaje de «pagar ahora».

Hay que recordar que, si la solicitud ha sido aceptada, empieza un plazo de nueve días para abonar el precio del total de las entradas, hasta el 15 de agosto. En caso de no efectuarlo, estas pasarán a ser parte de una lista de espera. Los que no han tenido tanta suerte todavía tienen la posibilidad de recibir los tickets que no se hayan pagado. Hay que abonar todas las entradas que se pidieron. Había tres modalidades de precio: 50, 125 y 150 euros.

En caso de no haber recibido un email, las personas que aplicaron al sorteo pueden mirar en la web qué ha sido de la solicitud, que todavía puede haber sido afortunada. Si no ha habido suerte, aparecerá una «X» roja y abajo un mensaje de «request unsuccesful».