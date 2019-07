«Una Eurocopa, y encima en San Mamés, va a ser extraordinaria», dice Xavi Susaeta trata de robar la pelota a Xavi Hernández, en un duelo en San Mamés. / REUTERS El centrocampista del Barcelona anima a los aficionados a que reserven su entrada para la competición antes del viernes 12, cuando acaba el plazo JUANMA MALLO Bilbao Sábado, 6 julio 2019, 22:21

Xavi Hernández cuenta con un palmarés excepcional, impresionante, envidiable. Entre esos trofeos, está la Eurocopa de 2008, su primer gran título con la selección absoluta. Luego llegó la segunda, en 2012, con el Mundial de Sudáfrica como puente entre ambas victorias continentales. En una conversación con el portal uefa.com, el mago catalán recuerda estos trofeos y también mira a la competición que se disputará el próximo año en La Catedral, una de las sedes.

Y evoca lo bien que se ha sentido en el estadio bilbaíno. «Siempre me han tratado de maravilla en San Mamés, me he sentido casi como si estuviera jugando en casa, e incluso más, muchas veces. Me han ovacionado cada vez que me han cambiado en ese estadio y es una maravilla cómo me ha tratado la gente cuando he ido por las calles de Bilbao. El cariño que me han dado en Bilbao es extraordinario. Además se respira un ambiente futbolístico maravilloso y es un campo muy noble donde siempre he sentido un respeto y una admiración tremenda. Tengo muy buen recuerdo de San Mamés», señala el exfutbolista del Barcelona.

Anima, además, Xavi a los aficionados a que se apunten al sorteo de entradas en la página web de la UEFA antes de que termine el plazo, el próximo viernes 12: después, será casi imposible conseguir una entrada si el hincha no se ha registrado. «Lo tiene que hacer porque se unen muchas cosas. El mismo estadio de San Mamés, que ya es un ambiente futbolístico extraordinario de nobleza y de puro fútbol. El ambiente que se respira en San Mamés es un espectáculo y, además, compartirlo con la EURO 2020. La sensación es de querer estar allí en ese partido, de disfrutarlo. Si se meda el calendario y las fecha, claro que me gustaría estar. Una Eurocopa, y encima en San Mamés, va a ser extraordinaria. Le recomiendo a la gente amante y aficionada al fútbol que no se pierda la cita», recomienda el catalán, que define como «especial» la Eurocopa ganada en 2008. «Hicimos muy buen equipo, muy buena piña y había mucha armonía».