Slavko Vincic arbitró el Galtasaray-Fenerbache que se disputó en febrero REUTERS

Escándalo en Turquía: más de 150 árbitros investigados por apostar en fútbol

El presidente de la Federación Turca revela que 152 colegiados juegan activamente, algunos en miles de partidos, lo que podría acarrear suspensiones de hasta un año

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:38

El fútbol turco vive una de sus mayores crisis de credibilidad. El presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, ha denunciado este ... lunes que más de un centenar de árbitros profesionales habrían estado apostando en partidos de fútbol, violando las normas éticas del deporte.

