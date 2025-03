El escalofriante testimonio del policía que vio el cuerpo de Maradona: «Estaba a punto de explotar»

Juanma Mallo Miércoles, 19 de marzo 2025, 18:25 | Actualizado 18:42h. Comenta Compartir

«Lo primero que me llamó la atención es la posición cadavérica. Estaba boca arriba, el abdomen muy inflamado, a punto de explotar. Me sorprendió verlo así a Maradona. Nunca pensé encontrarme con esa imagen». Este es el testimonio de Lucas Farías, el primer policía que encontró muerto a Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020. El oficial realizó esta confesión en la tercera jornada del juicio que se sigue en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte del '10' de la albiceleste. Todos se enfrentan a cargos por «homicidio con dolo eventual», un delito que les podría acarrear penas de hasta 25 años; una acusación que se produce cuando un sujeto no busca la muerte de un tercero, pero sabe que puede empujar a su fallecimiento.

Durante su comparecencia, Farías ofreció más detalles de lo que halló en el domicilio de Maradona, situado en el barrio San Andrés de Benavídez, en Tigre, en la provincia de Buenos Aires. «Verlo así fue una sorpresa enorme. Cuando ingreso al barrio con mi coche, observo siete ambulancias más o menos. Llego a la puerta lateral de la casa y una persona (Julio Coria, personal de seguridad) me hizo una seña diciendo: 'Me parece que falleció'».

Continuó con su relato: «Cuando entro a la cocina, que estaba continua a la habitación, me encuentro a (Claudia) Villafañe -mujer del exfutbolista-, que me preguntó quién había llamado a la policía. Mientras hablaba con ella, me asomo y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado», recordó. «Eso me hizo suponer que había alguien muerto. Ahí explico que había que preservar el lugar y le avisó a la fiscal. Hice un perímetro de seguridad y me quedé en la casa para que nadie entrara a la habitación», relató.

La sorpresa

Farías contó que cuando se conoció la magnitud de lo que había ocurrido se les obligó a que nadie usara los teléfonos móviles «para que no se filtrara ninguna imagen». «Cuando ingresé al cuarto vi un bulto prominente, tapado con una sábana. Lo destapan y veo que es el cuerpo. Me causó una sorpresa enorme verlo así a Maradona», lanzó.