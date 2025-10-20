Las entradas para el Euskal-Selekzioa-Palestina salen a la venta el jueves Las entradas costarán 31,50 euros, las más caras

Juanma Mallo Lunes, 20 de octubre 2025, 19:06

Las entradas para el partido entre Euskal Selekzioa y Palestina, que se celebrará el próximo sábado 15 de noviembre en San Mamés, saldrán a la venta este jueves a partir de las 10 horas en la web de la Federación Vasca de Fútbol (www.euskadifutbol.eus). Los billetes del duelo en San Mamés costarán desde 20,50 euros (incluidos los gastos de gestión) de los fondos y los 31,50 euros de Tribuna Principal Baja y Tribuna Principal Este. El duelo arrancará a las 20.30 horas.

«El beneficio de la venta de entradas de este partido, que nació con un claro carácter solidario para reclamar y defender la paz, será destinado a una ONG que trabaja en labores humanitarias en Gaza», explica la entidad que dirige Iker Goñi.

El encuentro es una muestra de la solidaridad del fútbol vasco con el palestino, con una selección en la que juega el vizcaíno Yaser Hamed, nacido en Leoia. Se espera una gran afluencia de gente para este encuentro.

Los precios

Los precios de las entradas incluidos los gastos de gestión son:

TRIBUNA PRINCIPAL BAJA 31,50€

TRIBUNA ESTE BAJA 31,50€

TRIBUNA PRINCIPAL ALTA 28,50€

TRIBUNA ESTE ALTA 28,50€

TRIBUNA NORTE ALTA 25,50€

TRIBUNA SUR ALTA 25,50€

TRIBUNA NORTE BAJA 20,50€

TRIBUNA SUR BAJA 20,50€