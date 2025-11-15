Ensayo de la tricolor en Lezama

Mientras los focos de atención se dirigen este sábado al estadio de San Mamés, la tarde del viernes en Lezama se vivió un entrenamiento con ... sabor especial para la Euskal Selekzioa. A las 17.00 horas, la plantilla se congregó en las instalaciones del Athletic con la idea de ultimar los detalles para el choque frente a la selección de Palestina, que tendrá lugar hoy en en el estadio bilbaíno (20:30 h).

Al entrar al césped de Lezama se respiraba una mezcla de calma y cierta complicidad entre los protagonistas. Nada más llegar al césped, el técnico Jagoba Arrasate saludó atentamente al presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi y a la vicelehendakari Primera y Consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, que hicieron acto de presencia en Lezama. Se notó el buen ambiente: Arrasate sonrió y comentó alguna broma rápida antes de que el primer ejercicio comenzase. Cabe destacar que el entrenador tuvo un pequeño contratiempo en su vuelo desde Mallorca a causa de que el viento obligó a desviar el trayecto a Barcelona, pero finalmente pudo llegar a tiempo al entrenamiento, gesto que agradeció Goñi.

Antes de tocar balón, tanto jugadores como cuerpo técnico se reunieron en el centro del campo haciendo un círculo. El presidente de la FVF saludó a los jugadores uno por uno, estrechando manos, intercambiando alguna palabra. La vicelehendakari primera también hizo el pase de ronda.

Mientras Goñi hablaba, sin previo aviso, apareció el lehendakari Imanol Pradales, que acudió al entrenamiento tras no poder asistir a la presentación matinal del partido en La Catedral. Pradales dio un breve discurso dirigido a los jugadores y se centró en que el partido de hoy tiene tres aspectos clave: «Estamos a las puertas del gran día y yo me quedo con tres mensajes: uno, mañana tenemos un partido para disfrutar; dos, es un día para reivindicar la oficialidad de la selección vasca; y tres, es una oportunidad para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino».

Al acabar con los respectivos discursos, jugadores, técnicos, el propio Iker Goñi, Ibone Bengoetxea e Imanol Pradales se tomaron una foto colectiva, capturaron el momento de compañerismo y se desearon buena suerte de cara al partido.

En lo referente al entrenamiento, arrancó con rostros animados. La plantilla de la Euskal Selekzioa mezcla jugadores de distintos clubes, muchos compañeros de equipo, otros que apenas se conocen, pero se les veía cómodos. Entre ellos, los dos centrocampistas del Athletic, Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jaureguizar, intercambiaron bromas mientras se posicionaban en la línea de pase. El propio Galarreta había declarado unas horas antes del entrenamiento: «Jugar con la Euskal Selekzioa es un sueño más que voy a cumplir. Apoyar al pueblo palestino lo hace aún más especial».

Durante la seisón los técnicos proyectaron jugadas ofensivas, muchos ejercicios con balón y ensayos de presión alta, aunque claro está que la importancia del partido reside lejos de temas tácticos. Los jugadores respondieron con seriedad, pero sin rigidez. Algún comentario en euskera, «ega, eskuinera!», «ondo!», y risas cuando fallaban.

El fútbol es lo de menos

Todo ello bajo el matiz añadido a lo que representa el encuentro. Las entradas están agotadas, aunque Iker Goñi confirma que: «mucha gente nos sigue escribiendo para ver si pueden venir y estamos contemplando todas las opciones posibles para que nadie se pierda el partido».

Sobre la mitad de la sesión en Lezama, en la terraza del bar próximo al terreno de juego donde entrenaban los jugadores, apareció el mítico 'txopo', José Angel Iribar. El presidente de la FVF le preguntó al pasar: «¿mañana vienes?». Iribar no dudó ni un segundo, y respondió que sí.

Por otro lado, la selección de Palestina entrenó dos horas después que la tricolor, a las 19.00 h de la tarde, en Sarriena (Leioa), donde ya entrenaron el martes pasado en su primera sesión tras su llegada a la capital vizcaína. El miércoles entrenaron en Lezama, y el viernes volvieron a Sarriena para últimar detalles antes del esperado encuentro en San Mamés.