Instante en el que el hombre pide matrimonio a su pareja. Dazn

La emotiva pedida de mano durante el partido entre el Villarreal y el Mallorca

Un joven convirtió el estadio de La Cerámica en el epicentro del amor al hincar rodilla para pedirle a su novia matrimonio

A. Cimadevilla

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:39

Comenta

El estadio de La Cerámica acogió este sábado mucho más que un partido de fútbol. El encuentro entre el Villarreal y el Mallorca, con victoria para los 'groguets' (2-1), se convirtió ayer en el epicentro del amor. Las cámaras de Dazn captaron el momento en el que un joven aprovechaba la jornada para pedir matrimonio a su pareja ante la sorpresa de decenas de aficionados.

Como si de una escena de película se tratara, el chico sacó durante el partido un anillo de compromiso para hincar rodilla y pedir a su pareja que se casara con él. «¿Pero qué está pasando ahí?», se escucha al comentarista de Dazn en el instante en el que las cámaras captan la romántica escena.

Pese a la sorpresa, la mujer, que estaba embarazada, ni lo dudó y fundida en aplausos del público, dio el esperado 'sí quiero' a su novio. «¿Pero cómo no iba a decir qué sí quiere? Pedida de matrimonio y bebé en camino. ¡Qué momentazo en la casa del Villareal», relataban desde Dazn.

