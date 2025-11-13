«Es muy duro que tu familia sufra una guerra y yo tenga que estar en otro país»

Aitor Echevarría Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:12 | Actualizado 00:48h. Comenta Compartir

Hay algo de ironía trágica en ver a un mediocentro de 25 años paseando por una residencia universitaria de Bilbao y hablando de partidos, entrenamientos y tácticas, mientras en su cabeza laten imágenes de bombas, casas derruidas y vecinos que ya no tienen nada. Hamed Hamdan recibe a EL CORREO en la recepción del Colegio Mayor Unamuno con la naturalidad de quien ha aprendido a contener lo que no puede cambiar de un día para otro. Sonríe con orgullo cuando habla de la selección; le brillan los ojos cuando nombra Gaza, y evita derramar lágrimas en público, pero la emoción se adivina en su mirada.

Este sábado, la Euskal Selekzioa se medirá con Palestina en San Mamés en un partido que ya ha hecho historia local: más de 50.000 entradas vendidas y la promesa de un lleno que convertirá el encuentro en el más multitudinario disputado por la selección vasca. El estadio bilbaíno, con una capacidad que ronda los 53.000 espectadores, se prepara para una noche que irá mucho más allá de un mero partido de fútbol.

En el centro de la historia está Hamed. Nacido en Gaza, se marchó de Palestina con 18 años para intentar labrarse una carrera como futbolista profesional y hoy juega en la primera división egipcia con el Petrojet.

– ¿Qué fue lo primero que pensó cuando le comunicaron que jugaría este partido en el País Vasco?

– Estoy orgulloso de representar a mi país, Palestina, en el País Vasco porque sabemos que nos apoyan y amamos esta ciudad.

Hamed hace un resumen sobre su doble vida: la del futbolista que entrena, viaja y exhibe el escudo de su país; y la del palestino cuyas raíces están en un territorio asediado. En Bilbao siente el calor de la gente y la atención mediática; al mismo tiempo, la distancia se le vuelve una losa. «Mi mente está muy dañada porque viven (su familia) una situación y yo vivo otra totalmente diferente», dice.

— ¿Que significado podría tener este partido para la población de Palestina?

– Es una buena oportunidad porque jugamos en Europa y queremos hacer que nuestra voz llegue a todo el mundo.

Para Hamed, cada partido fuera de Palestina es una ventana para que la historia de su gente llegue a más personas.

Gaza en los labios de Hamed

El jugador despliega con naturalidad y en fragmentos los relatos sobre la vida en Gaza: «Cuando estaba en Palestina sufrí la guerra y fue muy difcil ser un futbolista o vivir una vida normal. Porque no podiamos gozar de derechos como el agua, la electricidad, nada». Esos pensamientos no forman parte del pasado. Su familia sigue en Gaza ahora mismo, y él no puede comunicarse con ellos con normalidad. «Es muy dificil porque no hay internet. Con suerte, me puedo comunicar con ellos una vez a la semana, pero sin llamadas, solo con mensajes de texto».

— ¿Cuando piensa en su casa qué es lo primero que se le viene a la cabeza?

– Cuando me acuerdo de Gaza… recuerdo a gente valiente, luchadores, porque los palestinos hemos enfrentado situaciones y condiciones desastrosas.

La situación humanitaria en su ciudad es de una gravedad que no admite eufemismos. En los últimos meses, las agencias internacionales han alertado de niveles de hambre catastróficos y enormes restricciones a la entrada de ayuda, y el paso fronterizo de Rafah (la principal salida hacia Egipto) ha estado sujeto a cierres y aperturas condicionados. Estas restricciones y la crisis humanitaria son factores que explican por qué la situación entre el jugador y su familia no es tan sencilla como pagarles el billete y que vayan con él a Egipto. Salir de Gaza no es una cuestión económica, sino política y logística.

«Estoy orgulloso de ellos»

La tragedia es personal en el caso de Hamed. Su familia perdió su casa a causa de una bomba. Él apenas habla de ello en busca de conmiseración y prefiere centrarse en lo que siente respecto a los suyos: «Siempre estoy estresado porque ellos viven una guerra y yo vivo en otro país. Así que es muy difícil». Al futbolista gazatí no le duele la pena por lo vivido, le duele la impotencia por lo que no puede cambiar. Aunque Hamed no siente sólo complicidad con su familia, sino con todos sus compatriotas.

— ¿Hay alguien a quien le gustaría dedicar este partido?

– No únicamente a mi familia, porque todos los palestinos son mi familia. Todos los que hay alrededor del mundo.

«Este partido, no sé si va a ayudar mucho, pero es un mensaje para la humanidad. Hablar sobre lo que está pasando». Para él, que tantas ciudades diferentes hayan mostrado su solidaridad con Gaza (y que desde Bilbao se organice un amistoso con carácter solidario) importa. Le llega al corazón ver manifestaciones y muestras de apoyo: «Cuando veo a las personas reunidas en las ciudades… me toca mucho. Cuando estás en una mala situación y las personas te apoyan desde todo el mundo… Eso me hace feliz.»

— ¿Ha habido algún momento reciente en el que haya sentido orgullo?

– Siempre estoy orgulloso de los míos, muy orgulloso. Porque viven una situación que nadie en el mundo puede vivir. Porque es un desastre… muere mucha gente, no hay agua, no hay comida, no hay electricidad, nada, no hay casas. Nadie debería vivir así. Estoy muy orgulloso de estas personas porque son fuertes.

Para terminar, Hamed Hamdan repasa elcamino recorrido y lanza un mensaje a los jovenes en Gaza que tienen ese sueño de ser futbolistas y que están luchando cada día contra las adversidades: «Que sean fuertes, que tengan paciencia… y si quieren ser futbolistas o tener éxito en su vida, tienen que seguir siendo fuertes, seguir luchando. Yo, por mi parte, no puedo sentirme más orgulloso».