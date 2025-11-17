La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida» El exfutbolista del Granada, sancionado dos años por dopaje en 2014, cuenta una vida a todo tren que terminó con su carrera: «Una noche me gasté 25.000 euros en el casino. Me podía beber una botella de vodka yo solo»

«Podía haber sido todo y se quedó en nada». «Un ídolo caído». Son frases pronunciadas por exentrenadores y excompañeros de Dani Benítez (Lloseta, Baleares, 38 años), un futbolista de una enorme calidad, pero con una vida a todo tren y unas malas compañías en su época en el Granada que provocaron que una carrera hacia la cima se destruyera como un castillo de naipes. Su trayectoria se esfumó una noche de fiesta. Lo cuenta con la naturalidad de una persona que ha aprendido de sus errores, que ha pisado el barro y que incluso se ha intentado suicidar, en el documental de Movistar 'Dani Benítez. El sueño perdido'.

«Llegó un viernes e hicimos una fiesta en mi casa. La fiesta se alarga y al día siguiente teníamos que entrenar. Eran la siete y media o las ocho de la mañana, y yo iba muy borracho. Me dije: 'Madre mía, que tengo que ir a entrenar y no estoy en estado de ir. Y una persona me dijo que me metería una raya, que me iba a espabilar y que me fuera a entrenar. Y me metí una raya de cocaína. Ese fue el mayor error de mi vida, que lo voy a arrastrar siempre. Eso fue lo que hice, me metí una raya creyendo que mi cuerpo iba a estar mejor para ir a entrenar. Jamás había consumido drogas», explica.

Quizá, esa raya hubiera pasado desapercibida. Sí, dopaje, pero sin ningún tipo de consecuencias. Pero horas después, 24 horas más tarde, el técnico del Granada le colocó en el césped. Era el minuto 60, Piti, un compañero, se lesiona, y Dani Benítez sale al campo. Eso sí, no duró mucho. A los 16 minutos, tras una entrada, le expulsan con roja directa. «Me voy al túnel de vestuarios. Viene el doctor y me dice: 'tienes control antidoping'. Me dijo eso, y le respondí '¿estás seguro?'. Automáticamente pensé en lo que había hecho el sábado por la mañana, se lo conté y me miró así, y me dijo 'reza todo lo que puedas'. Hice el control y me fui».

Un mes después, el resultado que se preveía. Positivo. «Cuando me enteré me duché y me fui». «Fue una bomba, un trago muy duro para todos», cuenta Rafa Lamelas, periodista de 'El Ideal' de Granada, un veterano en las informaciones del club nazarí. «Me sentía como la mierda más grande del mundo», expone Benítez, que tenía 26 años cuando se encontró con los dos años de sanción.

«Cogí todas las cosas y me volví a Mallorca. Entonces, a las dos semanas, me viene el soplo de realidad. Estuve en casa y no quería salir. Empiezo a recaer, coqueteo con todo: drogas, beber, salir muchísimo... Todo lo que tocaba lo estropeaba. Tenía niños y no estaba ahí. Estuve siete meses así. Hasta que estuve a punto de suicidarme. Ese momento fue el que cambié», cuenta un hombre que, de pequeño, no tuvo una vida fácil.

Peleas con su padre

Vivió en un pueblo del interior de Mallorca, Lloseta, con unos padres que trabajaron siempre en la hostelería. Por eso, en verano, pegado a un balón, estaba con sus abuelos. «Siempre quería un balón de regalo», descubre en el documental. En verano, era feliz. En invierno, no. «Mi padre estaba en casa. Nunca he tenido el ambiente de familia estructurada. Siempre he visto muchas peleas, discusiones... Entonces, estaba mucho tiempo fuera de casa para evitar esos momentos. Lo bueno, es que esos momentos eran para jugar a fútbol».

Así fue creciendo, tanto en la vida como en lo futbolístico. Le llamó el Mallorca, le cedió al Pontevedra, luego al Elche... Pero de fondo... «La relación con mi padre siempre ha sido mala. No tengo recuerdos buenos. Tenía que tener cuidado con qué jugaba en el piso. Sabías que te iba a caer una gorda si hacía algo que a él no le gustaba. Me ha pegado más de una vez fuerte. En cambio, mi madre era mi icono». Esas tiranteces provocaron que, con 16 años, se fuera de casa. «Vivía en una cochera».

Su rendimiento provocó que el Mallorca lo vendiera al Granada. Pero antes había recibido un duro golpe. «Me llamó mi padre. Llevaba años sin hablar con él. Me dice que mi madre tiene cáncer. Fue muy seco. En cuanto colgué, me eché a llorar. Hasta entonces me conocían por Dani González, me cambié por Dani Benítez por ella, para darle más fuerza».

En el primer año en Los Cármenes, logra el ascenso. «Todo era felicidad a nivel deportivo, pero recibo una llamada de mi abuelo y me dice que coja un vuelo a Mallorca. 'Tú madre está muy mal'. Estaba ya sedada. La relación con mi madre era especial. La adoraba, admiraba su forma de ser, el sentido de la vida para ella era reírse. Por eso me tatué un payaso con cara triste en homenaje a ella». Tenía 45 años, se la llevó un cáncer de pecho.

Entonces, su mundo se rompe. Sale de noche. En Primera, con Mikel Rico entre sus compañeros, ya no está al nivel del resto. Se le queda grande. «Yo salía mucho en Segunda. Cuando llegamos a Primera mantengo la misma vida. Me relaciono con todo el mundo. Me podía beber una botella vodka yo solo y no me emborrachaba. Bebía bastante alcohol, pero no había coqueteado con las drogas. El dinero era papel. Sabía que todos los meses entraba dinero. Iba al casino, una noche me gasté 25.000 euros. Me encantaban los coches. Tuve un Audi R-8, el Porsche Caimán, el Lamborghini Gallardo... Mi máximo fueron los 303 kilómetros por hora».

Lanzo una botella a un árbitro

En esa época, hay un momento que recorrió todas las televisiones. El lanzamiento de Dani Benítez de una botella contra un árbitro, Clos Gómez, después de perder contra el Real Madrid en un duelo fundamental por la permanencia nazarí. Fueron 12 partidos sin jugar. Surgían las lesiones porque no se cuidaba. «Había día que me decía no me des mucha caña hoy porque anoche me pasé un poco», desvela Javi Ávila, fisio del Granada en aquella época. «Alguna vez le dijimos que se fuera a casa», expone Juan Antonio Anquela, uno de sus exentrenadores.

Hasta aquel fatídico día. Esa raya le rompió la vida deportiva -nunca volvió a jugar en la élite-, pero la cambió todo. «Hoy mi vida es supernormal, supertranquila». Es director comercial de Faunny, una empresa de productos para caballos. «Estoy trabajando mucho todo el día. No necesito lujos. Vivo con lo mínimo». Además, sigue ligado al balón, es director deportivo del Recreativo Moraleda, de Tercera Federación, y entrenador. «Mi vida ha sido una locura continuamente. Mi yo de ahora al Dani de antes ni lo miraría. No perdería el tiempo en dar consejo a una persona que sabe que no la va a escuchar. He querido contar mi historia para que aprendan de alguien que lo tenía todo, pero por un error, por una gilipollez, lo pierde todo».

