Donnarumma se marcha al Manchester City. EFE

Donnaruma culpa a Luis Enrique de su marcha al City: «Alguien ha decidido que no pudo formar parte del PSG»

El entrenador del club parisino explicó que necesita un portero de características diferentes «y por eso hemos fichado a Chevalier»

Igor Barcia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:10

Donnarumma se refugia en el City tras su convulsa salida del PSG. Según publicó el diario L'Equipe, el guardameta italiano «ya ha llegado a ... un acuerdo con el Manchester City» mientras el club parisino que entrena Luis Enrique apostará por Lucas Chevalier, por el que pagó 40 millones de euros fijos como su nuevo portero titular.

