Donnaruma culpa a Luis Enrique de su marcha al City: «Alguien ha decidido que no pudo formar parte del PSG»

Donnarumma se refugia en el City tras su convulsa salida del PSG. Según publicó el diario L'Equipe, el guardameta italiano «ya ha llegado a ... un acuerdo con el Manchester City» mientras el club parisino que entrena Luis Enrique apostará por Lucas Chevalier, por el que pagó 40 millones de euros fijos como su nuevo portero titular.

La prensa italiana, por su parte, cuenta que Donnarumma, pretendido también por el Manchester United, ya habría hablado con Guardiola y ha llegado a un acuerdo con la directiva del City tras anunciar su despedida del PSG a través de un comunicado donde culpa de su marcha a Luis Enrique. El técnico asturiano confirmó en la previa de la Supercopa de Europa que le enfrentará al Tottenham esta noche en Udine que él ha sido el principal responsable de la decisión de cambiar de portero para la próxima temporada. «Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier», dijo el preparador asturiano en rueda de prensa.

«Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100 % responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita», añadió Luis Enrique, que fue respondido horas después por el propio Donnarumma en su mensaje de despedida del PSG. «Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado», declaró el guardameta italiano, que se va de París tras ganar la Champions League siendo el mejor portero del año y candidato a ganar dicho premio en la gala del Balón de Oro del 22 de septiembre.

Su reemplazo es Lucas Chevalier, de 23 años y que este verano ha sido fichado del Lille a cambio de 40 millones de euros. El guardameta es una de las grandes promesas francesas después de sus destacadas actuaciones con los Dogos la pasada campaña tanto en la Champions como en la Ligue 1.