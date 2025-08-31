LaLiga Hypermotion
Jornada 3
D31/08 21:30h.
Árbitro Marta Huerta de Aza
Granada
0 - 0
Mirandés
Min.49'
GRA
35'
MIR
27'
45'+4'Final primera parte, Granada 0, Mirandés 0.45'+3'Sergio Ruiz (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.45'+3'Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).45'+2'José Arnáiz (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.45'+2'Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).45'El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.45'Revisión del VAR: Mirandés Gol (Álex Cardero).43'Mano de Rafel Bauzà (Mirandés).43'GOL ANULADO POR EL VAR: Álex Cardero (Mirandés) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.43'Remate rechazado de Álex Cardero (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Fernando Medrano con un centro al área.42'Mohamed Bouldini (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.42'Falta de Sergio Postigo (Mirandés).41'Falta de Mohamed Bouldini (Granada).41'Ismael Barea (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.38'Falta de Álex Cardero (Mirandés).38'Manu Trigueros (Granada) ha recibido una falta en campo contrario.37'Se reanuda el partido.36'El juego está detenido debido a una lesión Juan Gutiérrez (Mirandés).36'Pere Haro (Granada) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.36'Falta de Pere Haro (Granada).36'Juan Gutiérrez (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.33'Falta de Pere Haro (Granada).33'Álex Cardero (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.31'Falta de Martín Pascual (Mirandés).31'José Arnáiz (Granada) ha recibido una falta en campo contrario.29'Corner,Granada. Corner cometido por Iker Córdoba.29'Remate rechazado de Souleymane Faye (Granada) remate con la derecha desde fuera del área.28'Iker Córdoba (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.28'Souleymane Faye (Granada) ha recibido una falta en campo contrario.28'Falta de Iker Córdoba (Mirandés).27'Remate fallado por Iker Varela (Mirandés) remate con la izquierda desde fuera del área.25'Corner,Granada. Corner cometido por Martín Pascual.25'Remate rechazado de José Arnáiz (Granada) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pere Haro.25'Remate fallado por Pere Haro (Granada) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.23'Falta de Pere Haro (Granada).23'Álex Cardero (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.21'Remate fallado por Jorge Pascual (Granada) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Manu Trigueros.21'Manu Lama (Granada) ha recibido una falta en campo contrario.21'Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).18'Falta de Manu Trigueros (Granada).18'Carlos Fernández (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.17'Remate rechazado de Souleymane Faye (Granada) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.16'José Arnáiz (Granada) ha recibido una falta en la banda izquierda.16'Falta de Martín Pascual (Mirandés).14'Corner,Granada. Corner cometido por Iker Córdoba.14'Jorge Pascual (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.14'Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).12'Falta de Oscar Naasei Oppong (Granada).12'Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.11'Falta de Pere Haro (Granada).11'Juan Gutiérrez (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.10'José Arnáiz (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.10'Falta de Martín Pascual (Mirandés).9'Falta de Pau Casadesús (Granada).9'Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.9'Falta de Iker Córdoba (Mirandés).9'Souleymane Faye (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.7'Falta de Manu Trigueros (Granada).7'Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.5'Manu Lama (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.5'Falta de Martín Pascual (Mirandés).4'Corner,Mirandés. Corner cometido por Manu Lama.3'Remate parado alto y por el centro de la portería. Souleymane Faye (Granada) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de José Arnáiz con un centro al área.2'Pere Haro (Granada) ha recibido una falta en campo contrario.2'Falta de Álex Cardero (Mirandés).Empieza primera parte.0'Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento