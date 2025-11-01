El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga Hypermotion · Jornada 12 S01/11 16:15h. · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos

Cultural

Cultural

16:15 h

Mirandés

Mirandés

Por comenzar

Minuto a minuto

0'

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Ángel Ziganda

4-4-2

Alineaciones Cultural

Edgar Badia

Portero

Iván Calero

Defensa

Rodri Suárez

Defensa

Matia Barzic

Defensa

Roger Hinojo

Defensa

Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos

Delantero

Selu Diallo

Centrocampista

Thiago Ojeda

Centrocampista

Luis Rodríguez Chacón

Delantero

Manu Justo

Delantero

Rubén Sobrino

Delantero

Fran Justo

5-4-1

Alineaciones Mirandés

Igor Nikic

Portero

Hugo Novoa

Delantero

Adrián Hernández Hernández

Defensa

Martín Pascual

Defensa

Iker Córdoba

Defensa

Pablo Pérez

Defensa

Carlos Fernández

Delantero

Thiago Helguera

Centrocampista

Rafel Bauzà

Centrocampista

Álex Cardero

Centrocampista

Alberto Marí

Delantero

Estadísticas

0,0%

Cultural

CUL

0,0%

Mirandés

MIR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
0 Pases fallados 0
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0