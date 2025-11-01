Secciones
LaLiga Hypermotion · Jornada 12 S01/11 16:15h. · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos
Cultural
16:15 h
Mirandés
Por comenzar
Minuto a minuto
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
José Ángel Ziganda
4-4-2
Edgar Badia
Portero
Iván Calero
Defensa
Rodri Suárez
Defensa
Matia Barzic
Defensa
Roger Hinojo
Defensa
Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos
Delantero
Selu Diallo
Centrocampista
Thiago Ojeda
Centrocampista
Luis Rodríguez Chacón
Delantero
Manu Justo
Delantero
Rubén Sobrino
Delantero
Fran Justo
5-4-1
Igor Nikic
Portero
Hugo Novoa
Delantero
Adrián Hernández Hernández
Defensa
Martín Pascual
Defensa
Iker Córdoba
Defensa
Pablo Pérez
Defensa
Carlos Fernández
Delantero
Thiago Helguera
Centrocampista
Rafel Bauzà
Centrocampista
Álex Cardero
Centrocampista
Alberto Marí
Delantero
Estadísticas
0,0%
CUL
0,0%
MIR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Asistencias de gol
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|0
|Faltas recibidas
|0
|0
|Tarjetas amarillas
|0
|0
|Tarjetas rojas
|0
|0
|Pases correctos
|0
|0
|Pases fallados
|0
|0
|Fueras de juego
|0
|0
|Paradas
|0
|0
|Corners
|0
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|