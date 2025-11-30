Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga Hypermotion · Jornada 16 D30/11 18:30h. · Árbitro: Alejandro Morilla Turrión
Mirandés
18:30 h
Real Sociedad de Fútbol
Por comenzar
Minuto a minuto
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
5-3-2
Igor Nikic
Portero
Toni Tamarit
Delantero
Juan Gutiérrez
Defensa
Iker Córdoba
Defensa
Fernando Medrano
Defensa
Pablo Pérez
Defensa
Thiago Helguera
Centrocampista
Álex Cardero
Centrocampista
Rafel Bauzà
Centrocampista
Alberto Marí
Delantero
Carlos Fernández
Delantero
Jon Ansotegi
4-4-2
Aitor Fraga
Portero
Alberto Dadie
Delantero
Peru Rodríguez
Defensa
Kazunari Kita
Defensa
Jon Balda
Defensa
Daniel Díaz
Delantero
Lander Astiazarán
Centrocampista
Tomás Carbonell
Centrocampista
Jon Eceizabarrena
Centrocampista
Arkaitz Mariezkurrena
Delantero
Alex Marchal
Delantero
Estadísticas
0,0%
MIR
0,0%
RS2
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Asistencias de gol
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|0
|Faltas recibidas
|0
|0
|Tarjetas amarillas
|0
|0
|Tarjetas rojas
|0
|0
|Pases correctos
|0
|0
|Pases fallados
|0
|0
|Fueras de juego
|0
|0
|Paradas
|0
|0
|Corners
|0
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|