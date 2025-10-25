Secciones
LaLiga Hypermotion · Jornada 11 S25/10 21:00h. · Árbitro: Andrés Fuentes Molina
Mirandés
21:00 h
Racing
Por comenzar
Minuto a minuto
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
Fran Justo
5-3-2
Igor Nikic
Portero
Hugo Novoa
Delantero
Juan Gutiérrez
Defensa
Martín Pascual
Defensa
Iker Córdoba
Defensa
Pablo Pérez
Defensa
Álex Cardero
Centrocampista
Thiago Helguera
Centrocampista
Ismael Barea
Centrocampista
Carlos Fernández
Delantero
Alberto Marí
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
Portero
Álvaro Mantilla
Defensa
Pablo Ramón
Defensa
Facu González
Defensa
Mario García
Defensa
Maguette Gueye
Centrocampista
Gustavo Puerta
Centrocampista
Andrés Martín
Delantero
Peio Canales
Centrocampista
Iñigo Vicente
Delantero
Jeremy Arévalo
Delantero
Estadísticas
0,0%
MIR
0,0%
RAC
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Asistencias de gol
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|0
|Faltas recibidas
|0
|0
|Tarjetas amarillas
|0
|0
|Tarjetas rojas
|0
|0
|Pases correctos
|0
|0
|Pases fallados
|0
|0
|Fueras de juego
|0
|0
|Paradas
|0
|0
|Corners
|0
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|