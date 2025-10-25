El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga Hypermotion · Jornada 11 S25/10 21:00h. · Árbitro: Andrés Fuentes Molina

Mirandés

21:00 h

Racing

Racing

Por comenzar

Minuto a minuto

0'

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Fran Justo

5-3-2

Alineaciones Mirandés

Igor Nikic

Portero

Hugo Novoa

Delantero

Juan Gutiérrez

Defensa

Martín Pascual

Defensa

Iker Córdoba

Defensa

Pablo Pérez

Defensa

Álex Cardero

Centrocampista

Thiago Helguera

Centrocampista

Ismael Barea

Centrocampista

Carlos Fernández

Delantero

Alberto Marí

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineaciones Racing

Jokin Ezkieta

Portero

Álvaro Mantilla

Defensa

Pablo Ramón

Defensa

Facu González

Defensa

Mario García

Defensa

Maguette Gueye

Centrocampista

Gustavo Puerta

Centrocampista

Andrés Martín

Delantero

Peio Canales

Centrocampista

Iñigo Vicente

Delantero

Jeremy Arévalo

Delantero

Estadísticas

0,0%

Mirandés

MIR

0,0%

Racing

RAC

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
0 Pases fallados 0
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0