Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
LaLiga Hypermotion · Jornada 9 S11/10 01:00h. · Árbitro: Daniel Palencia Caballero
Mirandés
0
-
0
Leganés
Min. 3
MIR
LEG
Minuto a minuto
3'
Miguel de la Fuente (CD Leganés) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Martín Pascual (Mirandés).
2'
Remate fallado por Lalo Aguilar (CD Leganés) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Carlos Guirao con un centro al área tras un saque de esquina.
1'
Corner,CD Leganés. Corner cometido por Juanpa.
1'
Remate parado por bajo a la izquierda. Miguel de la Fuente (CD Leganés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Juan Cruz.
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
Fran Justo
5-3-2
Juan Palomares Pulpillo
Portero
Hugo Novoa
Delantero
Juan Gutiérrez
Defensa
Martín Pascual
Defensa
Iker Córdoba
Defensa
Pablo Pérez
Defensa
Rafel Bauzà
Centrocampista
Ismael Barea
Centrocampista
Marino Illescas
Centrocampista
Gonzalo Petit
Delantero
Salim El Jebari
Delantero
Paco López
4-4-2
Juan Soriano
Portero
Rubén Peña
Defensa
Lalo Aguilar
Defensa
Ignasi Miquel
Defensa
Marvelous Antolín Garzón
Defensa
Luís Henriques de Barros Lopes
Delantero
Amadou Diawara
Centrocampista
Carlos Guirao
Centrocampista
Naim García
Delantero
Juan Cruz
Centrocampista
Miguel de la Fuente
Delantero
Estadísticas
33,3%
MIR
66,7%
LEG
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|0
|Asistencias de gol
|0
|1
|Faltas cometidas
|0
|0
|Faltas recibidas
|1
|0
|Tarjetas amarillas
|0
|0
|Tarjetas rojas
|0
|9
|Pases correctos
|20
|2
|Pases fallados
|1
|0
|Fueras de juego
|0
|1
|Paradas
|0
|0
|Corners
|1
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|