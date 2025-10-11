El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga Hypermotion · Jornada 9 S11/10 01:00h. · Árbitro: Daniel Palencia Caballero

Mirandés

0

-

0

Leganés

Min. 3

Mirandés

MIR

Leganés

LEG

Minuto a minuto

3'

Miguel de la Fuente (CD Leganés) ha recibido una falta en campo contrario.

3'

Falta de Martín Pascual (Mirandés).

2'

Remate fallado por Lalo Aguilar (CD Leganés) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Carlos Guirao con un centro al área tras un saque de esquina.

1'

Corner,CD Leganés. Corner cometido por Juanpa.

1'

Remate parado por bajo a la izquierda. Miguel de la Fuente (CD Leganés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Juan Cruz.

Empieza primera parte.

0'

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Fran Justo

5-3-2

Alineaciones Mirandés

Juan Palomares Pulpillo

Portero

Hugo Novoa

Delantero

Juan Gutiérrez

Defensa

Martín Pascual

Defensa

Iker Córdoba

Defensa

Pablo Pérez

Defensa

Rafel Bauzà

Centrocampista

Ismael Barea

Centrocampista

Marino Illescas

Centrocampista

Gonzalo Petit

Delantero

Salim El Jebari

Delantero

Paco López

4-4-2

Alineaciones Leganés

Juan Soriano

Portero

Rubén Peña

Defensa

Lalo Aguilar

Defensa

Ignasi Miquel

Defensa

Marvelous Antolín Garzón

Defensa

Luís Henriques de Barros Lopes

Delantero

Amadou Diawara

Centrocampista

Carlos Guirao

Centrocampista

Naim García

Delantero

Juan Cruz

Centrocampista

Miguel de la Fuente

Delantero

Estadísticas

33,3%

Mirandés

MIR

66,7%

Leganés

LEG

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
0 Asistencias de gol 0
1 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 1
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
9 Pases correctos 20
2 Pases fallados 1
0 Fueras de juego 0
1 Paradas 0
0 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0