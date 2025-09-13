Secciones
LaLiga Hypermotion · Jornada 5 S13/09 01:00h. · Árbitro: Luis Bestard Servera
Mirandés
0
-
1
Deportivo
Min. 19'
Luismi Cruz (13')
MIR
DEP
Gol Min 13'
¡Gooooool! Mirandés 0, Deportivo 1. Luismi Cruz (Deportivo) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.
Minuto a minuto
18'
Falta de Ismael Barea (Mirandés).
18'
Yeremay Hernández (Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
15'
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
15'
Yeremay Hernández (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
14'
Remate rechazado de Mario Soriano (Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yeremay Hernández.
13'
Falta de Fernando Medrano (Mirandés).
13'
Luismi Cruz (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Fuera de juego, Mirandés. Igor Nikic intentó un pase en profundidad pero Iker Varela estaba en posición de fuera de juego.
10'
Ismael Barea (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Falta de Dani Barcia (Deportivo).
9'
Fuera de juego, Deportivo. Luismi Cruz intentó un pase en profundidad pero David Mella estaba en posición de fuera de juego.
6'
Falta de Iker Córdoba (Mirandés).
6'
Luismi Cruz (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Hugo Novoa (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de David Mella (Deportivo).
2'
Falta de Miguel Loureiro (Deportivo).
2'
Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
Fran Justo
5-4-1
Igor Nikic
Portero
Hugo Novoa
Defensa
Juan Gutiérrez
Defensa
Sergio Postigo
Defensa
Iker Córdoba
Defensa
Fernando Medrano
Defensa
Ismael Barea
Centrocampista
Rafel Bauzà
Centrocampista
Iker Varela
Delantero
Thiago Helguera
Centrocampista
Carlos Fernández
Delantero
Antonio Hidalgo
5-3-2
Germán Parreño
Portero
David Mella
Delantero
Joaquín Navarro Jiménez
Defensa
Miguel Loureiro
Defensa
Dani Barcia
Defensa
Giacomo Quagliata
Defensa
Luismi Cruz
Delantero
Diego Villares
Centrocampista
Mario Soriano
Centrocampista
Samuele Mulattieri
Delantero
Yeremay Hernández
Delantero
Estadísticas
43,9%
MIR
56,1%
DEP
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|0
|Asistencias de gol
|1
|4
|Faltas cometidas
|3
|3
|Faltas recibidas
|4
|0
|Tarjetas amarillas
|0
|0
|Tarjetas rojas
|0
|66
|Pases correctos
|85
|16
|Pases fallados
|18
|1
|Fueras de juego
|1
|0
|Paradas
|0
|0
|Corners
|0
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|