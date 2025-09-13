El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga Hypermotion · Jornada 5 S13/09 01:00h. · Árbitro: Luis Bestard Servera

Mirandés

Mirandés

0

-

1

Deportivo

Deportivo

Min. 19'

  • Luismi Cruz (13')

Mirandés

MIR

Deportivo

DEP

Gol Min 13'

¡Gooooool! Mirandés 0, Deportivo 1. Luismi Cruz (Deportivo) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.

2

Minuto a minuto

18'

Falta de Ismael Barea (Mirandés).

18'

Yeremay Hernández (Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.

15'

Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).

15'

Yeremay Hernández (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

14'

¡Gooooool! Mirandés 0, Deportivo 1. Luismi Cruz (Deportivo) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.

14'

Remate rechazado de Mario Soriano (Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yeremay Hernández.

13'

Falta de Fernando Medrano (Mirandés).

13'

Luismi Cruz (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

12'

Fuera de juego, Mirandés. Igor Nikic intentó un pase en profundidad pero Iker Varela estaba en posición de fuera de juego.

10'

Ismael Barea (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.

10'

Falta de Dani Barcia (Deportivo).

9'

Fuera de juego, Deportivo. Luismi Cruz intentó un pase en profundidad pero David Mella estaba en posición de fuera de juego.

6'

Falta de Iker Córdoba (Mirandés).

6'

Luismi Cruz (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

4'

Hugo Novoa (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

4'

Falta de David Mella (Deportivo).

2'

Falta de Miguel Loureiro (Deportivo).

2'

Iker Varela (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Empieza primera parte.

0'

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Fran Justo

5-4-1

Alineaciones Mirandés

Igor Nikic

Portero

Hugo Novoa

Defensa

Juan Gutiérrez

Defensa

Sergio Postigo

Defensa

Iker Córdoba

Defensa

Fernando Medrano

Defensa

Ismael Barea

Centrocampista

Rafel Bauzà

Centrocampista

Iker Varela

Delantero

Thiago Helguera

Centrocampista

Carlos Fernández

Delantero

Antonio Hidalgo

5-3-2

Alineaciones Deportivo

Germán Parreño

Portero

David Mella

Delantero

Joaquín Navarro Jiménez

Defensa

Miguel Loureiro

Defensa

Dani Barcia

Defensa

Giacomo Quagliata

Defensa

Luismi Cruz

Delantero

Diego Villares

Centrocampista

Mario Soriano

Centrocampista

Samuele Mulattieri

Delantero

Yeremay Hernández

Delantero

Estadísticas

43,9%

Mirandés

MIR

56,1%

Deportivo

DEP

0 Goles 1
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
0 Asistencias de gol 1
4 Faltas cometidas 3
3 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
66 Pases correctos 85
16 Pases fallados 18
1 Fueras de juego 1
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0