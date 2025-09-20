Secciones
LaLiga Hypermotion · Jornada 6 S20/09 01:00h. · Árbitro: Alonso De Ena Wolf
Andorra
1
-
1
Mirandés
Daniel Villahermosa (20')
Finalizado
C. Fernández (25') (p)
AND
MIR
Tarjeta amarilla Min 7'
Kim Min-Su (FC Andorra) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Gol Min 20'
¡Gooooool! FC Andorra 1, Mirandés 0. Daniel Villahermosa (FC Andorra) remate con la derecha desde el centro del área.
Cambio Min 54'
Cambio en FC Andorra, entra al campo Jastin Garcia sustituyendo a Marc Doménech.
Cambio Min 64'
Cambio en FC Andorra, entra al campo Álvaro Martín sustituyendo a Daniel Villahermosa.
Cambio Min 83'
Cambio en FC Andorra, entra al campo Aitor Uzkudun sustituyendo a Thomas Carrique.
Tarjeta amarilla Min 84'
Martí Vilà (FC Andorra) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Tarjeta amarilla Min 15'
Fernando Medrano (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Gol de penalti Min 25'
¡Gooooool! FC Andorra 1, Mirandés 1. Carlos Fernández (Mirandés) convirtió el penalti remate con la izquierda.
Tarjeta amarilla Min 31'
Martín Pascual (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Tarjeta amarilla Min 35'
Iker Córdoba (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Cambio Min 45'
Cambio en Mirandés, entra al campo Adrián Pica sustituyendo a Iker Córdoba.
Cambio Min 52'
Cambio en Mirandés, entra al campo Sergio Postigo sustituyendo a Hugo Novoa debido a una lesión.
Cambio Min 68'
Cambio en Mirandés, entra al campo Salim El Jebari sustituyendo a Iker Varela.
Cambio Min 78'
Cambio en Mirandés, entra al campo Aarón Martín sustituyendo a Pablo López.
Cambio Min 79'
Cambio en Mirandés, entra al campo Gonzalo Petit sustituyendo a Carlos Fernández.
Tarjeta amarilla Min 81'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Tarjeta amarilla Min 85'
Sergio Postigo (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Minuto a minuto
Final del partido, FC Andorra 1, Mirandés 1.
90'+5'
Final segunda parte, FC Andorra 1, Mirandés 1.
90'+3'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Martí Vilà.
90'+2'
Falta de Sergio Molina (FC Andorra).
90'+2'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+1'
Álvaro Martín (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+1'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
90'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
89'
Jastin Garcia (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
89'
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
88'
Remate fallado por Aingeru Olabarrieta (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Sergio Molina tras un saque de esquina.
88'
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Juan Gutiérrez.
87'
Falta de Gonzalo Petit (Mirandés).
87'
Jastin Garcia (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
86'
Sergio Postigo (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
85'
Martí Vilà (FC Andorra) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
85'
Falta de Martí Vilà (FC Andorra).
85'
Salim El Jebari (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
84'
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Gonzalo Petit.
84'
Cambio en FC Andorra, entra al campo Aitor Uzkudun sustituyendo a Thomas Carrique.
83'
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Fernando Medrano.
82'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
82'
Kim Min-Su (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
82'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
80'
Cambio en Mirandés, entra al campo Gonzalo Petit sustituyendo a Carlos Fernández.
79'
Cambio en Mirandés, entra al campo Aarón Martín sustituyendo a Pablo López.
79'
Remate fallado por Álvaro Martín (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área de libre directo.
78'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
78'
Álvaro Martín (FC Andorra) ha recibido una falta en campo contrario.
77'
Kim Min-Su (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
77'
Falta de Thiago Helguera (Mirandés).
76'
Remate fallado por Martí Vilà (FC Andorra) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
75'
Jastin Garcia (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
75'
Falta de Martín Pascual (Mirandés).
73'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
73'
Aingeru Olabarrieta (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
71'
Falta de Marc Bombardó (FC Andorra).
71'
Adrián Pica (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
70'
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Igor Nikic.
70'
Remate parado. Jastin Garcia (FC Andorra) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
69'
Cambio en Mirandés, entra al campo Salim El Jebari sustituyendo a Iker Varela.
68'
Falta de Jastin Garcia (FC Andorra).
69'
Juan Gutiérrez (Mirandés) ha recibido una falta en la banda derecha.
67'
Remate fallado por Gael Alonso (FC Andorra) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
65'
Cambio en FC Andorra, entra al campo Álvaro Martín sustituyendo a Daniel Villahermosa.
65'
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Sergio Postigo.
64'
Kim Min-Su (FC Andorra) ha recibido una falta en campo contrario.
64'
Falta de Carlos Fernández (Mirandés).
62'
Remate fallado por Jastin Garcia (FC Andorra) remate con la derecha desde el centro del área.
61'
Aingeru Olabarrieta (FC Andorra) remata poste, remate con la izquierda desde fuera del área.
59'
Jastin Garcia (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
59'
Falta de Carlos Fernández (Mirandés).
58'
Remate fallado por Gael Alonso (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área.
56'
Thomas Carrique (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
55'
Cambio en FC Andorra, entra al campo Jastin Garcia sustituyendo a Marc Doménech.
54'
Remate rechazado de Marc Bombardó (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gael Alonso.
53'
Cambio en Mirandés, entra al campo Sergio Postigo sustituyendo a Hugo Novoa debido a una lesión.
53'
Se reanuda el partido.
52'
El juego está detenido debido a una lesión Hugo Novoa (Mirandés).
52'
Marc Doménech (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
52'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
51'
Falta de Martí Vilà (FC Andorra).
51'
Carlos Fernández (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
49'
Falta de Marc Doménech (FC Andorra).
49'
Fernando Medrano (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
47'
Remate rechazado de Marc Doménech (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Daniel Villahermosa.
Empieza segunda parte FC Andorra 1, Mirandés 1.
45'
Cambio en Mirandés, entra al campo Adrián Pica sustituyendo a Iker Córdoba.
45'+3'
Final primera parte, FC Andorra 1, Mirandés 1.
45'+2'
Mano de Marc Doménech (FC Andorra).
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'+1'
Marc Bombardó (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Falta de Pablo López (Mirandés).
45'+1'
Remate fallado por Pablo López (Mirandés) remate con la izquierda desde fuera del área.
45'
Remate fallado por Martín Pascual (Mirandés) remate de cabeza desde el centro del área.
43'
Falta de Daniel Villahermosa (FC Andorra).
43'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
42'
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Iker Córdoba.
41'
Aingeru Olabarrieta (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Falta de Martín Pascual (Mirandés).
40'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Sergio Molina.
38'
Daniel Villahermosa (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Falta de Iker Córdoba (Mirandés).
38'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Marc Bombardó.
37'
Remate fallado por Aingeru Olabarrieta (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área de libre directo.
35'
Iker Córdoba (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
35'
Lautaro de León (FC Andorra) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Falta de Iker Córdoba (Mirandés).
34'
Remate parado. Gael Alonso (FC Andorra) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
32'
Martín Pascual (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
32'
Lautaro de León (FC Andorra) ha recibido una falta en campo contrario.
32'
Falta de Martín Pascual (Mirandés).
30'
Kim Min-Su (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
30'
Hugo Novoa (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Falta de Martí Vilà (FC Andorra).
26'
¡Gooooool! FC Andorra 1, Mirandés 1. Carlos Fernández (Mirandés) convirtió el penalti remate con la izquierda.
24'
Penalti cometido por Marc Doménech (FC Andorra) tras una falta dentro del área.
24'
Penalti a favor del Mirandés. Iker Córdoba sufrió falta en el área.
24'
Remate rechazado de Iker Córdoba (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Juan Gutiérrez.
24'
Remate rechazado de Iker Córdoba (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área.
24'
Remate rechazado de Rafel Bauzà (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Iker Varela con un centro al área.
24'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Áron Yaakobishvili.
23'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Pablo López (Mirandés) remate con la izquierda desde fuera del área.
23'
Falta de Daniel Villahermosa (FC Andorra).
23'
Pablo López (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
21'
¡Gooooool! FC Andorra 1, Mirandés 0. Daniel Villahermosa (FC Andorra) remate con la derecha desde el centro del área.
18'
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Igor Nikic.
18'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Martí Vilà.
17'
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Juan Gutiérrez.
16'
Fernando Medrano (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
16'
Thomas Carrique (FC Andorra) ha recibido una falta en la banda derecha.
16'
Falta de Fernando Medrano (Mirandés).
14'
Gael Alonso (FC Andorra) ha recibido una falta en la banda derecha.
14'
Falta de Carlos Fernández (Mirandés).
12'
Lautaro de León (FC Andorra) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Falta de Martín Pascual (Mirandés).
11'
Falta de Martí Vilà (FC Andorra).
11'
Hugo Novoa (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Remate fallado por Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
8'
Kim Min-Su (FC Andorra) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
8'
Falta de Kim Min-Su (FC Andorra).
8'
Hugo Novoa (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Falta de Martí Vilà (FC Andorra).
7'
Juan Gutiérrez (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Remate rechazado de Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marc Doménech.
4'
Remate parado por bajo a la izquierda. Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Marc Doménech con un centro al área.
4'
Falta de Gael Alonso (FC Andorra).
4'
Carlos Fernández (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Remate parado por bajo a la izquierda. Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Martí Vilà.
1'
Marc Doménech (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Carlos Fernández (Mirandés).
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
|