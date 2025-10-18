Secciones
LaLiga Hypermotion · Jornada 10 S18/10 16:15h. · Árbitro: Miguel González Díaz
AD Ceuta
2
-
0
Mirandés
José Matos (4')
Konrad De la Fuente (36')
Min. 59
ADC
MIR
Gol Min 4'
¡Gooooool! Ceuta 1, Mirandés 0. José Matos (Ceuta) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Tarjeta amarilla Min 19'
Rubén Díez (Ceuta) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Cambio Min 29'
Cambio en Ceuta, entra al campo Konrad de la Fuente sustituyendo a Kialy Abdoul Kone debido a una lesión.
Gol Min 36'
¡Gooooool! Ceuta 2, Mirandés 0. Konrad de la Fuente (Ceuta) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
Tarjeta amarilla Min 48'
Anuar Tuhami (Ceuta) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Cambio Min 45'
Cambio en Mirandés, entra al campo Iker Varela sustituyendo a Ismael Barea.
Minuto a minuto
58'
Falta de Anuar Tuhami (Ceuta).
58'
Marino Illescas (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
57'
Remate fallado por Marcos Fernández (Ceuta) remate con la derecha desde el centro del área.
56'
Diego González (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'
Falta de Iker Varela (Mirandés).
55'
Corner,Ceuta. Corner cometido por Martín Pascual.
54'
Remate fallado por Aisar (Ceuta) remate con la izquierda desde el centro del área.
53'
Mano de Alberto Marí (Mirandés).
50'
Kuki Zalazar (Ceuta) ha recibido una falta en campo contrario.
50'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
49'
Anuar Tuhami (Ceuta) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
49'
Falta de Anuar Tuhami (Ceuta).
49'
Salim El Jebari (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
46'
Falta de Kuki Zalazar (Ceuta).
46'
Marino Illescas (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
45'
Cambio en Mirandés, entra al campo Iker Varela sustituyendo a Ismael Barea.
Empieza segunda parte Ceuta 2, Mirandés 0.
45'+5'
Final primera parte, Ceuta 2, Mirandés 0.
45'+5'
José Matos (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+5'
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
45'+4'
Falta de Rubén Díez (Ceuta).
45'+4'
Marino Illescas (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+3'
Falta de Aisar (Ceuta).
45'+3'
Pablo Pérez (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'
Falta de Aisar (Ceuta).
45'+2'
Ismael Barea (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
44'
Rubén Díez (Ceuta) ha recibido una falta en campo contrario.
45'
Falta de Alberto Marí (Mirandés).
44'
Rubén Díez (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
44'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
42'
Falta de José Matos (Ceuta).
42'
Hugo Novoa (Mirandés) ha recibido una falta en la banda derecha.
41'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Hernández (Ceuta) remate de cabeza escorado desde la izquierda. Asistencia de Rubén Díez.
40'
Aisar (Ceuta) ha recibido una falta en campo contrario.
40'
Falta de Pablo Pérez (Mirandés).
37'
¡Gooooool! Ceuta 2, Mirandés 0. Konrad de la Fuente (Ceuta) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
34'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Anuar Tuhami.
34'
Remate rechazado de Marino Illescas (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.
32'
Falta de Carlos Hernández (Ceuta).
32'
Salim El Jebari (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
31'
Remate fallado por Alberto Marí (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área.
28'
Se reanuda el partido.
30'
Cambio en Ceuta, entra al campo Konrad de la Fuente sustituyendo a Kialy Abdoul Kone debido a una lesión.
28'
El juego está detenido (Ceuta).
26'
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido debido a una lesión Anuar Tuhami (Ceuta).
24'
Remate rechazado de Pablo Pérez (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área.
23'
Corner,Mirandés. Corner cometido por Carlos Hernández.
23'
Remate rechazado de Salim El Jebari (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alberto Marí.
20'
Rubén Díez (Ceuta) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
20'
Falta de Rubén Díez (Ceuta).
20'
Ismael Barea (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Remate rechazado de Kuki Zalazar (Ceuta) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kialy Abdoul Kone.
19'
Marcos Fernández (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Falta de Martín Pascual (Mirandés).
16'
Corner,Ceuta. Corner cometido por Iker Córdoba.
16'
Juan Gutiérrez (Mirandés) ha recibido una falta en la banda derecha.
15'
Fuera de juego, Ceuta. Guille Vallejo intentó un pase en profundidad pero Kialy Abdoul Kone estaba en posición de fuera de juego.
15'
Marcos Fernández (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
14'
Falta de Hugo Novoa (Mirandés).
14'
Kialy Abdoul Kone (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Falta de Youness Lachhab (Ceuta).
12'
Alberto Marí (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en la banda derecha.
8'
Falta de Diego González (Ceuta).
7'
Falta de Rubén Díez (Ceuta).
7'
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
¡Gooooool! Ceuta 1, Mirandés 0. José Matos (Ceuta) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
5'
Fuera de juego, Mirandés. Salim El Jebari intentó un pase en profundidad pero Alberto Marí estaba en posición de fuera de juego.
5'
Fuera de juego, Mirandés. Rafel Bauzà intentó un pase en profundidad pero Salim El Jebari estaba en posición de fuera de juego.
1'
José Matos (Ceuta) ha recibido una falta en la banda izquierda.
1'
Falta de Hugo Novoa (Mirandés).
Empieza primera parte.
0'
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Alineación y estadísticas
José Juan Romero
4-3-3
Guille Vallejo
Portero
Anuar Tuhami
Centrocampista
Carlos Hernández
Defensa
Diego González
Defensa
José Matos
Defensa
José Luis Zalazar Martínez
Delantero
Youness Lachhab
Centrocampista
Rubén Díez
Delantero
Aisar Ahmed Ahmed
Centrocampista
Marcos Fernández
Delantero
Konrad de la Fuente
Delantero
Fran Justo
5-4-1
Juan Palomares Pulpillo
Portero
Hugo Novoa
Delantero
Juan Gutiérrez
Defensa
Martín Pascual
Defensa
Iker Córdoba
Defensa
Pablo Pérez
Defensa
Rafel Bauzà
Centrocampista
Iker Varela
Delantero
Marino Illescas
Centrocampista
Salim El Jebari
Delantero
Alberto Marí
Delantero
Estadísticas
57,1%
ADC
42,9%
MIR
|2
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|2
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|3
|2
|Asistencias de gol
|0
|12
|Faltas cometidas
|11
|10
|Faltas recibidas
|12
|2
|Tarjetas amarillas
|0
|0
|Tarjetas rojas
|0
|246
|Pases correctos
|168
|48
|Pases fallados
|48
|1
|Fueras de juego
|1
|0
|Paradas
|1
|2
|Corners
|2
|0
|Penaltis a favor
|0
|0
|Penaltis en contra
|0
|