Directo | PSG - Tottenham

PSG
TOT
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:40
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis Enrique Martínez García
4-3-3
Lucas Chevalier
portero
Achraf Hakimi
defensa
Marcos Aoás Corrêa
defensa
Willian Pacho
defensa
Nuno Alexandre Tavares Mendes
defensa
Warren Zaïre-Emery
centrocampista
Vítor Machado Ferreira
centrocampista
Désiré Doué
centrocampista
Bradley Barcola
Delantero
Ousmane Dembélé
Delantero
Khvicha Kvaratskhelia
Delantero
Thomas Frank
4-3-3
Guglielmo Vicario
portero
Pedro Porro
defensa
Cristian Romero
defensa
Kevin Danso
defensa
Micky van de Ven
defensa
João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves
centrocampista
Rodrigo Bentancur
centrocampista
Pape Sarr
centrocampista
Mohammed Kudus
Delantero
Richarlison de Andrade
Delantero
Djed Spence
Delantero
0%
PSG
0%
TOT
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
