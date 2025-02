La denuncia de Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, por la filtración de su cáncer

Juanma Mallo Jueves, 6 de febrero 2025, 15:35 | Actualizado 16:24h. Comenta Compartir

Kirian Rodríguez, jugador de la UD Las Palmas, se ha sentado este jueves por la mañana en la sala de prensa de la ciudad deportiva de su equipo para anunciar la peor de las noticias posibles: sufre cáncer de nuevo. En concreto, el llamado linfoma de Hodgkin. Aunque estaba entero, el futbolista de Santa Cruz de Tenerife (28 años) se ha mostrado molesto por la filtración de la enfermedad horas antes de que él comunicase que había recaído de una dolencia que ya le diagnosticaron en 2022.

«Antes de nada, quiero decir tres cosas», comenzó. En la tercera fue en la que desveló el motivo de su enfado. «Pedirles disculpas por citarlos nuevamente aquí y no aceptar preguntas, pero con la cantidad de temas candentes que hay y del momento, con lo que les gusta a ustedes el morbo, creo que no era el momento de dejarles hacer preguntas. Porque si por segunda vez no hemos conseguido respetar la privacidad de una persona y el derecho a comentar y a decir lo que tiene que decir... no podía permitir preguntas», señaló en el inicio de su comparecencia.

También mostró su lado crítico cuando comentó cómo se ha desarrollado de nuevo la enfermedad. Cómo se le ha vuelto a detectar. «Lo que vengo a comentarles, como muchos ya han sacado la noticia ayer (por el miércoles), desde hace un mes yo tengo pruebas rutinarias. Desde que me dio el cáncer, cada seis meses tengo que realizarme pruebas. A principios de enero me hice una analítica. La analítica, a medida que iba pasando el tiempo, iban pasando las semanas, pues la hematóloga iba con un poco de preocupación y viendo que los valores no estaban siendo adecuados. Me hice otro tipo de pruebas, con una biopsia», subrayó.

Al mismo tiempo, lanzó una pulla al personal del hospital por no respetar la privacidad. «Me imagino que muchos de ustedes lo sabrán porque la verdad es que hasta los enfermeros hoy en día no tienen el respeto de mantener la información dentro de un hospital. Entonces me comunica ayer (por el miércoles) la hematóloga, que me cita a las 12:30h, que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad, que voy a tener que volver a parar otros seis meses, que voy a tener que pasar por otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra la enfermedad», señaló.

En su fuero interno, el futbolista espera estar listo para el próximo curso. «Espero verlos en la temporada 2025-26 en Primera División, porque será en Primera», resaltó el capitán de la UD Las Palmas, que dice adiós a la temporada tras 21 partidos disputados en Liga, donde ha sumado un total de 1.770 minutos y ha repartido tres asistencias de gol. Ha sido un jugador fundamental este ejercicio para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo canario esta campaña.