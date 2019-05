David Aparicio, de los Madariaga de Mungia

El talentoso extremo zurdo maño David Aparicio, ex de Zaragoza B, donde era capitán, Badajoz, con Patxi Salinas de entrenador, y enrolado en el pasado mercado de invierno en el Balmaseda, presume de raíces vascas. A sus 22 años (26-6-96) suma 3 goles en el equipo de Pablo Palacio. «Firmé para meternos en playoff de ascenso», reconoce este descendente de los Madariaga de Mungia.

El Athletic elaboró informes de su fina zurda en su periplo de Infantiles. En un Torneo con el Zaragoza Infantil se midió al Athletic y David Aparicio marcó dos goles, además de dar una asistencia. Llamó tanto la atención que un ojeador del Athletic preguntó por los padres de aquel chaval, y se interesaron por si tenía ascendencia vasca. Resultó que sí: de Mungia, de una abuela apellidada Madariaga. «Esos informes... dónde estarán... pero hubo ese pequeño interés por ello», lanza Aparicio, que no vacila al comentar, pese a sentirse «muy del Real Zaragoza», que si se lo llegan a plantear, hubiese venido a Lezama. «Sin duda que hubiese venido. De hecho, toda mi familia es del Athletic. Hubiera sido un sueño para mí y para mi familia», aclara. El extremo encartado ya ha estado como público en San Mamés varias veces. «Me sigue impresionando el ambiente y el espacio», remata.

En el mes de enero arribó a La Baluga y reside en Villasana de Mena, pequeña pedanía burgalesa fronteriza con Bizkaia. Bajo el brazo, la decepción de no triunfar en el Badajoz, donde quizás pagó la bisoñez ante una plantilla ya consagrada en Segunda B y con el propósito de ser futbolista de élite. En ello está: «Acabo la etapa en el filial del Real Zaragoza y mi primera salida de casa es a Badajoz. Llego con mucha ilusión allí, porque llevo todo la vida, desde los 10 años, jugando en la cantera del Zaragoza», relata quien es amigo íntimo de su excompañero Sergio Buenacasa, ex del Barakaldo y ahora en el Mallorca. De la mano de Patxi Salinas, aunque no tuvo mucha participación -solo dos partidos de Liga- decidió en el mercado de enero buscar una salida. No quiso regresar al fútol aragonés, donde tenía muchas propuestas: «De la del Balmaseda sí que es verdad que no tenía mucha conciencia de lo que era el club. Me informé y el director deportivo me dio buenas reseñas. Y, sobre todo, la confianza, que era lo que necesitaba yo en ese momento». Aparicio reconoce que atravesó por un bache moral: «De no participar, estaba un poco apagado y decidí dar el paso».

Salinas fue destituido en Badajoz justo cuando le había prometido más minutaje. «Aunque no jugué mucho, solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Siempre se ha mostrado muy serio, muy respetuoso con la gente que no participaba. Sí que es verdad que en Badajoz es muy exigente por lo que se muestra de fuera, que casi le exigían estar en puestos de playoff», desliza el zurdo, que solo tiene un objetivo en mente que obedece a ascender a la categoría de bronce con el Balmaseda, en playoff actualmente (cuarto, con el Alavés B tercero a dos puntos) y con la atmósfera favorable: «Cuando decidí firmar aquí, solo miraba el playoff, firmé para meternos en playoff. Estaba quinto a un punto y hemos mejorado, aunque con la clasificación más apretada», desliza.

«Igual al principio de temporada no lo esperaban en Balmaseda por lo que me dicen, pero ya que quedan pocas jornadas no se nos puede escapar», subraya Aparicio, en el seno de una plantilla encartada curtida que conduce Pablo Palacio en la que va haciendo amistades en este escaso margen de tiempo: «Salgo del filial del Zaragoza, que son gente joven, y ahora son gente más veterana, que es necesario en Tercera División. Yo soy el chavalín, el jovencín», comenta. Se describe como un jugador «de balón, me gusta mucho aparecer por dentro y jugar entre líneas» y le gusta David Silva.