Dani Güiza culpa a Nuria Bermúdez de su descenso a los infiernos en el fútbol: «Fue lo peor que hice»

El futbolista gaditano, que llegó a ser campeón de Europa con la selección española en 2008, hace autocrítica sobre las decisiones que tomó durante su carrera

A.M.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:30

Comenta

Dani Güiza logró el trofeo Pichichi en 2008 con el Mallorca. Marcó 27 goles, de los que ninguno fue de penalti. Semanas después fue convocado por Luis Aragonés para la Eurocopa de Austria y Suiza, y el 29 de junio se convirtió en campeón de Europa. Solo tenía 27 años y parecía que iba a dar el salto a un 'grande'. Pero su carrera, de repente, se torció.

Indisciplina, decisiones equivocadas... Güiza acabó en Turquía ese mismo verano y regresó a España tres años después por la puerta de atrás. Entre medias, su nombre acaparaba las revistas de corazón por su truncada relación con la modelo Nuria Bermúdez, con la que acabó en los tribunales.

El delantero era más noticia por sus problemas matrimoniales que por su rendimiento en el campo. Él achaca a eso su bajón. «Fue lo peor que hice en la vida», le confiesa el gaditano a Josep Pedrerol en una entrevista que se publicará en 'El Cafelito de Pedrerol', en Youtube, este jueves.

Durante la charla, Güiza repasa la actualidad futbolística. Dice ser «madridista de corazón», pese a que estuvo en La Masía y a punto de regresar al Barça en sus años de gloria. «Guardiola me quería (en el Barcelona), pero un jugador me vetó», llega a asegurar. Incluso se atreve a lanzar un consejo a Lamine Yamal, la joven perla azulgrana: «Esa cosa que hace el padre...».

Güiza también abordará con Pedrerol lo que ocurrió en aquella entrevista en la que le preguntaron por su película y actor favorito y no supo responder otra cosa que no fuese 'Torrente', con imitación incluida. «Aquello de 'Torrente' me salió así, un día malo y nada más», confiesa entre risas.

El delantero continúa jugando al fútbol. A sus 45 años milita en el Rayo Sanluqueño de la regional andaluza, con el que ya se ha estrenado como goleador.

