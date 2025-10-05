Crónica SD Logroñés-Gernika (1-1)

El Gernika se quedó muy cerca de llevarse los tres puntos del Nuevo Las Gaunas y, de paso, la tercera victoria consecutiva, pues lo impidió ... un penalti convertido por la SD Logroñés en el minuto 93 (1-1). Un golazo de Arberas había otorgado ventaja a los visitantes hacia el ecuador del primer tiempo. La SDL apostó por llevar la posesión del esférico. Lazcano hizo una incorporación por la banda derecha que culminó de disparo desviado.

Eso sí, la respuesta del Gernika resultó más peligrosa, una llegada de Baqué a la que le faltó rematar a puerta. La segunda intentona local fue, en el minuto 17, un disparo de Kandoussi cerca del poste tras una acción de David Sánchez. Dos minutos después, con la defensa local bien posicionada, Arberas recibió el balón fuera del área sin aparente peligro, se lo orientó y le pegó con maestría para superar a Kike Royo previo toque en el larguero.

La desventaja hizo reaccionar pronto a los locales. Moha se quedó cerca de establecer las tablas mediante una incursión por dentro en la que dejó atrás a varios defensores, pero Lorente recuperó la posición para cortar la jugada casi en el último momento. Continuó el protagonismo de los locales hasta el descanso mediante varias llegadas por las bandas y un mano a mano que Ariznabarreta abortó en el tiempo añadido. El entrenador de la SD Logroñés, Adrián Cantabrana, movió el banquillo al paso por los vestuarios dando entrada a Hualde por Olarra.

SD Logroñés: Kike Royo; Lazcano (Núñez, min. 72), Simón Lecea, Zubiri, Olarra (Hualde, min. 46); Joselu (Aguinaga, min. 72), David Sánchez, Sergio Gil; Moha (Ayensa, min. 54), Kandoussi (Ander Fernández, min. 81) y Dani Fernández.

Gernika: Ariznabarreta; Herri (Ibai Asensio, min. 72), Lorente (Iker Bilbao, min. 83), Berasaluce, Beñat Gómez; Arberas, Auzokoa (Zugazaga, min. 72), Fruniz; Kortazar, Izan (Agirre, min. 83) y Baqué (Okolo, min. 65).

Árbitro: Sánchez Ingidua (Comité castellano y leonés). Enseñó tarjeta amarilla al local Lazcano y a los visitantes Arberas, Berasaluce y Fruniz.

Goles: 0-1 Arberas (min. 19). 1-1 Sergio Gil, de penalti (min. 93).

Campo: Nuevo Las Gaunas. 500 espectadores.

El dominio blanquirrojo se mantuvo durante el inicio de la segunda parte. Sergio Gil tuvo dos ocasiones claras: en la primera, le salió el tiro centrado y, en la segunda, un defensor despejó el esférico bajo los palos. Fue un ejercicio de resistencia estoica el realizado por el equipo de Jabi González durante la segunda parte por el objetivo de la tercera victoria consecutiva. El técnico del Gernika dio entrada como primer recambio a Okolo por Baqué, que abandonó el partido con una ligera cojera por un golpe. Uno de los dos siguientes recambios, Zugazaga, tuvo en sus botas el tanto de la sentencia hacia el final, un mano a mano que Kike Royo le interceptó.

La prolongación resultó fatídica para los intereses visitantes. Tres jugadores del Gernika recibieron tarjeta amarilla. Una mano dentro del área fue castigada con penalti por el colegiado castellano y leonés Sánchez Ingidua. Sergio Gil no perdonó desde el punto fatídico y colocó el empate en el 93.