De criticar la «chulería» de un testigo a reprender al seleccionador por su actitud. ¿Quién es el juez del 'caso Rubiales'?

A sus 70 años, José Manuel Clemente Fernández-Prieto se encuentra ante el caso más mediático de una carrera judicial de más de cuatro décadas. El magistrado titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional desde hace más de cinco años es el encargado de escuchar a las partes en la vista oral del caso del beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Se han desarrollado ya dos sesiones -la tercera se escenificará este miércoles- y, desde la primera, el día en el que declaró la campeona del mundo en Sidney, ha dejado claro que es una persona con carácter, que no quiere que nadie se salga de madre. No le importa reprender al actual seleccionador nacional, Luis de la Fuente, o al antiguo director comunicación de la Federación Española de Fútbol Pablo García-Cuervo para lograr su objetivo.

A este último, Clemente Fernández-Prieto le abroncó de manera contundente por su forma de dirigirse a la Fiscalía, por cuestionarle la forma de hacer su trabajo y por la manera de preguntarle. «Perdone, mi paciencia está llegando a un límite, viene aquí a declarar. ¡Basta ya de esas contestaciones!, quiero saber las cosas con claridad, no con chulería», le espetó malhumorado a la persona que escribió el primer comunicado en nombre de Jenni Hermoso.

También tuvo palabras duras para el entrenador del equipo campeón de la Eurocopa. Hubo momentos en los que De la Fuente respondía como si estuviera en una rueda de prensa. Entonces, el magistrado, un hombre que comenzó su carrera en Extremadura, le dijo que no podía andarse por las ramas. «Usted viene a hablar de lo que se le pregunte. Uno no elige lo que va a hablar. Viene como testigo a contestar, si lo sabe o no lo sabe, si estaba o no estaba, si se acuerda o no se acuerda...», le soltó al técnico riojano.

En la primera sesión de este juicio sobre un beso no consentido ocurrido hace más de 500 días, el juez, que ha conseguido una prórroga para ejercer hasta los 72 años, afeó su comportamiento al expresidente de la Federación y principal acusado del juicio por suspirar cuando declaraba Hermoso. Aunque tiene reprimendas para todos, también para el abogado de la futbolista madrileña. Así, le recriminó su forma de dirigirse a una de las testigos, a Patricia Pérez, ex jefa de prensa de la selección femenina. «Letrado, si sigue así le doy la sentencia para que la ponga ella» o «no sé si hablo para chinos».

Estas son algunas perlas que ha soltado Clemente durante la primera parte de un juicio que concentra la atención de todos los medios, quizá el más importante, en cuanto al seguimiento, de la carrera de este juez recto, pero que, según quienes le conocen, tiene «un gran sentido del humor». «Es de pura vocación, muy querido por todo el mundo porque es un hombre que tiene empatía y sabe escuchar a las partes. Es alguien muy respetado en la abogacía. Es vehemente, pero eso quiere decir que se ha estudiado el asunto. A las partes las escucha por igual, no hay culpables ni inocentes, sino justiciables, lo hace con absoluta objetividad. La relación con los abogados es magnífica, escucha, comprende que los abogados somos los que defendemos y somos un engranaje importante dentro de la Justicia», ha contado Marcos García Montes, uno de los abogados más reconocidos del país, a 'Relevo'.

Condena a un tuitero por insultar al Rey

Aunque siempre en un segundo plano, sin que los focos le iluminen como a otros compañeros de la Audiencia Nacional, ha liderado otros casos de envergadura. Por ejemplo, uno en el que impuso una multa de 720 euros a un tuitero por llamar «hijo de puta» al Rey. También ratificó la exoneración a Iberdrola Generación y a cuatro de sus directivos de la acusación de manipular el precio de la luz a finales de 2013.

Otra de sus sentencias más comentadas tiene relación con el Banco de Valencia. Exoneró a José Luis Oliva y varios directivos de esta entidad por falsedad de cuentas. En su sentencia, les descargó de su responsabilidad debido a que consideró que, al ser una entidad intervenida, todos los datos debían haber sido detectados por los inspectores. «Con una acusación tan vaga se impone al juzgador y a las defensas como primera cuestión la de buscar y rebuscar en la causa para intentar descubrir cuáles son esos concretos apuntes contables que se pretenden falsos. No resulta defendible que se pretenda solventar dicha omisión con una mera remisión a los informes internos emitidos por el Servicio de Inspección del Banco de España», escribió en su sentencia.

Su nombre, sin embargo, ha saltado a la actualidad por la forma de dirigir los interrogatorios en el 'caso Rubiales'. No quiere chulerías, ni testigos que sufran amnesia momentánea, ni personas que suspiren cuando otro declara. Tampoco que le chuleen. Aunque se trate del mismísimo seleccionador nacional de fútbol que ha vuelto a levantar una Eurocopa para España.