Galardonado Cristiano Ronaldo: «Me dio mucha pena irme del Real Madrid» Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez se abrazan en el Teatro Reina Victoria. / Reuters El astro portugués se reencuentra con Florentino Pérez, a quien se abraza tras recibir el premio 'Marca Leyenda' por su carrera, tras firmar «una de las mejores temporadas» con la Juventus AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 29 julio 2019, 19:11

«Me dio mucha pena que te fueras del Real Madrid», le dijo este lunes a Cristiano Ronaldo uno de los niños elegidos para formular una pregunta al astro portugués durante la ceremonia de entrega del premio 'Marca Leyenda'. «A mí también», reconoció Cristiano, antes de emocionarse durante unos momentos en el Teatro Reina Victoria de Madrid, donde se reencontró, por primera vez desde su marcha del equipo blanco, con Florentino Pérez, a quien se abrazó tras recibir el galardón otorgado por el diario deportivo.

«Son dos amigos. Han hecho un trabajo espectacular juntos», destacó el representante de Cristiano, Jorge Mendes, que calificó el encuentro entre el futbolista portugués y el presidente del Real Madrid como «muy bonito». «Cristiano es el mejor futbolista de todos los tiempos, y también el mejor deportista de la historia. Es único», añadió el agente del ahora delantero de la Juventus.

Cristiano Ronaldo reconoció echar de menos Madrid, la ciudad en la que pasó nueve años de su vida antes de irse a Turín tras haber ganado cinco Copas de Europa, cinco Balones de Oro y dos premios The Best. «Es la ciudad donde mis niños crecieron y conocí a mi chica (Georgina Rodríguez, también presente en el acto), y echo más de menos Madrid que Mánchester», reconoció el goleador luso.

«Es una ciudad que me ha marcado mucho. Una ciudad que me encanta, en la que tengo gimnasios, el hotel, la clínica de pelo... Tengo una relación muy especial con Madrid», insistió quien añora mucho más la capital de España que al propio Real Madrid, al que decidió abandonar al no sentirse valorado y querido por Florentino Pérez. «Tengo que agradecer a mi expresidente que esté aquí. Gracias por venir», le dijo Cristiano este lunes al máximo dirigente del Real Madrid durante su alocución. «A Emilio (Butragueño), también», añadió el futbolista.

La Eurocopa, «lo más importante»

«Ojalá este año gane el sexto Balón de Oro, pero lo más importante es que tras mi salida del Real Madrid sigue mi carrera, y bien. No es fácil salir del Madrid de la manera que salir, tras nueve años, y llegar a una liga diferente, con compañeros diferentes, con 33 años, y hacer una de las mejores temporadas que he hecho. Dos títulos con la Juventus (Scudetto y Supercopa) y una Liga de Naciones con Portugal. Para mí fue un año top», se congratuló Cristiano. «Regresar a Madrid es siempre especial. Es de las ciudades más bonitas del mundo. Viajo mucho y no veo muchas ciudades mejores que Madrid. Le tengo mucho cariño, por la historia que dejé aquí», subrayó.

«Este es un trofeo español y me deja muy hornado por todo lo que hice por el Real Madrid, y por los trofeos colectivos e individuales. Tengo que agradecer al Sporting de Portugal, al Manchester United, a la Juve y al Real Madrid. Espero volver lo más pronto posible a Madrid porque es una ciudad que me encanta», insistió quien calificó la Eurocopa conquistada con su selección (en 2016) como «el trofeo más importante» de su carrera. «Es el país donde yo crecí y está mi familia. Cuando ganas algo por tu país y sabes que es más difícil tiene un gusto especial. Posiblemente sea el trofeo más importante de mi carrera», aseguró quien garantizó que el trofeo 'Marca Leyenda' irá a su museo de Madeira «con mucho orgullo».