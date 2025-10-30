El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El subdirector de banco y el universitario del Getxo que sueñan con la Copa: «Tenemos las mismas camisetas de hace 15 años»

Getxo-Alavés (hoy, 20.00 horas)

El subdirector de banco y el universitario del Getxo que sueñan con la Copa: «Tenemos las mismas camisetas de hace 15 años»

Jagoba Plaza cambiará el traje por las botas y Beñat Fernández la mochila de clase por la de fútbol. «Es el partido de nuestras vidas»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:27

Comenta

«Para nosotros es el partido de nuestras vidas, como jugar la Champions». Y, sin embargo, la rutina se mantendrá inmutable, pese a que saben ... que el de hoy no será un jueves normal. A ambos les ha sonado el despertador a las 6.30 horas para ir al trabajo y a la universidad. Llegarán justo a casa para comer y tratarán de descansar un poco antes de poner rumbo al campo de Gobela. Jagoba Plaza cambiará el traje de banquero por las botas de fútbol. Y Beñat Fernández la mochila de estudiante por la del partido. El jugador más veterano del Getxo (31 años) y el más joven (18) atendieron a EL CORREO en la previa de la Copa. Esta es la vida de los futbolistas a los que se enfrentará el Alavés. Una plantilla amateur en la que también hay profesores, fontaneros, un entrenador personal...

Te puede interesar

