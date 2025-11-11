El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los posibles rivales del Portu en la segunda ronda de la Copa

Este lunes por la tarde los de la Margen Izquierda conocerán a su próximo adversario en el torneo del Ko

Alain Mateos

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:00

El Portugalete conocerá este lunes su próximo rival en la Copa del Rey tras la machada lograda hace solo unas semanas en La Florida. Los de la Margen Izquierda eliminaron al Valladolid, uno de los equipos más potentes de la Segunda División, y ahora tendrán el premio de recibir a todo un Primera.

Debido a la normativa impuesta este año por la Federación, el sorteo no será puro y quedará marcado por la distribución geográfica, al igual que ocurrió en la última eliminatoria. Así, el rival del Portu saldrá del bombo compuesto por Celta de Vigo, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona. El resto de Primeras quedan encuadrados en un segundo bombo donde no está presente el conjunto gualdinegro.

Los partidos se disputarán entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre. Será la última eliminatoria antes de que los equipos de la Supercopa entren en el bombo. En caso de que el Portu supere esta ronda podría enfrentarse al Athletic, Real Madrid, Barça o Atlético en enero.

El sorteo lo podrán seguir a partir de las 13 horas en elcorreo.com y en los canales oficiales de la RFEF. Las 28 eliminatorias a partido único se disputarán siempre con los equipos de inferior categoría ejerciendo como locales... y el Portu es uno de ellos.

