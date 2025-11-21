Las posibles fechas barajadas para cambiar la final de Copa

Gabriel Cuesta Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:51 Comenta Compartir

El baile de calendario por el lío de la fecha de la final de Copa es un complejo rompecabezas. La Real Federación Española de Fútbol y LaLiga ya trabajan en un día alternativo a ese inicialmente fijado sábado 25 de abril. Todo después de que las administraciones públicas avisasen que era prácticamente inviable garantizar la seguridad y otros servicios como el transporte o la atención sanitaria al coincidir la gran cita con le Feria de Sevilla y la celebración del Gran Premio de Jerez de Moto GP. Una tarea un tanto compleja en el tramo final de la Liga, las competiciones europeas... y el Mundial ya casi a la vuelta de al esquina.

La pregunta que ahora se hace todo el mundo es qué fechas se manejan como alternativa. Hay ciertas condiciones a cumplir enmarcadas dentro del convenio vigente entre Federación y LaLiga, firmado en 2019 y prorrogado hasta 2029. Por ejemplo, en el nuevo fin de semana elegido no puede disputarse ni un solo encuentro de Primera. Por tanto, si se mueve la final, también se hace lo propio con la jornada en cuestión. Toca ahora sopesar si es mejor adelantar el partido en ese mismo mes de abril o, por el contrario, desplazarlo a principios de mayo.

Mes de abril

Adelantar la fecha parece a priori lo más lógico. Hay cuatro jornadas previstas en el mes de abril. El sábado 4 de abril (jornada 30), 11 (jornada 31) y 18 (jornada 32), además de una prevista (jornada 33) entre semana, en torno al miércoles 22. Precisamente, esta última se dispuso así para despejar el fin de semana de la final copera.

Eso sí, ambos organismos deben tener en cuenta que en ese mes se disputan los cuartos de final de la Champions, las semanas del martes 7 y 14 de abril, además de la ida de las semifinales la del 28. Los correspondientes jueves de esa semana harán lo propio la Europa League y Conference.

Mes de mayo

La otra alternativa es retrasar la final a mayo. Es un mes complicado, con todo en juego y cinco jornadas de liga a disputar entre semana en torno al miércoles 13 y los fines de semana del domingo 3, 10, 17 y 24. En realidad, solo podría celebrar los dos primeros sábados, el del 2 o el 9, porque las dos últimas jornadas son con horario unificado por lo que hay en juego.

Es otro periodo en el que las competiciones europeas entran en un momento vital. La Champions celebra la vuelta de las semifinales la primera semana y su final el 30 de mayo. La Europa League y la Conference también conocerán entonces sus finalistas, con las finales fijadas respectivamente el 20 y 27 de mayo.

El Athletic

El Athletic, campeón en al edición de 2024, no ha entrado en competición, igual que los otros tres equipos clasificados para la Supercopa: el Madrid, el Barcelona y el Atlético. Lo harán en la siguiente ronda. En cuanto a equipos vizcaínos, el equipo superviviente es el Portugalete, que tumbó al Valladolid en la primera ronda y en la siguiente se mide al Alavés: el 2 de diciembre a las 19 horas.