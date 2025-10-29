El Portugalete-Valladolid de Copa se retrasa quince minutos por problemas de tráfico El autobús del conjunto pucelano ha llegado a La Florida a las 19:15 horas, lo que ha obligado a un leve aplazamiento del encuentro copero

Peru Olazabal Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:40

La expectación en Portugalete por el partido de Copa del Rey que el equipo del municipio juega este miércoles era máxima. Colas de centenares de personas en los accesos al campo de La Florida desde dos horas antes del comienzo del choque que les enfrenta al Valldolid, de Segunda División. Los más precavidos han tenido que hacer aún más tiempo en las gradas del estadio.

Y es que el autobús del cuadro pucelano no ha podido llegar a tiempo por problemas de tráfico. Eso ha hecho que retrasaran el partido un cuarto de hora. El autocar de los vallisoletanos llegó en torno a las 19:15 horas al estadio. A las 19.35 horas, aún los equipos no habían saltado al verde para realizar los calentamientos, aunque está todo preparado ya para que lo hicieran.

