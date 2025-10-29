El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Portugalete-Valladolid de Copa se retrasa quince minutos por problemas de tráfico

El autobús del conjunto pucelano ha llegado a La Florida a las 19:15 horas, lo que ha obligado a un leve aplazamiento del encuentro copero

Peru Olazabal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:40

Comenta

La expectación en Portugalete por el partido de Copa del Rey que el equipo del municipio juega este miércoles era máxima. Colas de centenares de personas en los accesos al campo de La Florida desde dos horas antes del comienzo del choque que les enfrenta al Valldolid, de Segunda División. Los más precavidos han tenido que hacer aún más tiempo en las gradas del estadio.

Y es que el autobús del cuadro pucelano no ha podido llegar a tiempo por problemas de tráfico. Eso ha hecho que retrasaran el partido un cuarto de hora. El autocar de los vallisoletanos llegó en torno a las 19:15 horas al estadio. A las 19.35 horas, aún los equipos no habían saltado al verde para realizar los calentamientos, aunque está todo preparado ya para que lo hicieran.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6 Herido grave el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Portugalete-Valladolid de Copa se retrasa quince minutos por problemas de tráfico

El Portugalete-Valladolid de Copa se retrasa quince minutos por problemas de tráfico