El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre

Portugalete - Valladolid

El Portugalete hace historia en la Copa del Rey

Club Portugalete 1-0 Real Valladolid ·

El conjunto jarrillero, que milita en Tercera Federación, fue capaz de vencer con total justicia a todo un Valladolid de Segunda División

Peru Olazabal

Portugalete

Miércoles, 29 de octubre 2025

Comenta

Club Portugalete

bón González; Alfaro, Ander González, Del Cura, Tapiador, Recio; Cuello (Andoni Pérez, min. 77), Quintana (Llamazares, min. 69); Belar (Garcés, min. 77), Xabi Gómez (Aramburu, min. 69) y Crespo (Lete, min. 64).

1

-

0

Real Valladolid

Aceves; Trillo, Javi Sánchez, Torres, Hugo San (Peter, min. 68); Moreno (Amath, min. 68), Lachuer (Juric, min. 68), Alani (Ponceau, min. 68), Chuki; Marcos André y Delgado (Arnu, min. 76).

  • GOLES 1-0; Xabi Gómez (min. 57)

  • ÁRBITRO Alejandro Morilla amonestó a los locales Belar (min. 37), Del Cura (min. 42), Crespo (min. 52)y Quintana (min. y a los visitantes Alani (min. 33), Torres (min. 60) y Arnu (min. 90).

  • INCIDENCIAS 1.700 espectadores en La Florida.

La primera sorpresa del día no tuvo nada que ver con lo que aconteció en el terreno de juego. El partido tuvo que comenzar con ... un cuarto de hora de retraso por problemas de tráfico. El autobús del Valladolid llegó en torno a las 19.15 horas a La Florida, por lo que no se pudo empezar el choque en el horario acordado. Otra sorpresa para muchos fue el desempeño de los locales desde el pitido inicial, quienes fueron capaces de poner en aprietos a un equipo tres categorías superior y que descendió de Primera División el curso pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Juan Carlos I: «Me marché a Abu Dhabi para ayudar a Felipe VI»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Portugalete hace historia en la Copa del Rey

El Portugalete hace historia en la Copa del Rey