El Portugalete hace historia en la Copa del Rey

La primera sorpresa del día no tuvo nada que ver con lo que aconteció en el terreno de juego. El partido tuvo que comenzar con ... un cuarto de hora de retraso por problemas de tráfico. El autobús del Valladolid llegó en torno a las 19.15 horas a La Florida, por lo que no se pudo empezar el choque en el horario acordado. Otra sorpresa para muchos fue el desempeño de los locales desde el pitido inicial, quienes fueron capaces de poner en aprietos a un equipo tres categorías superior y que descendió de Primera División el curso pasado.

La ilusión de los portugalujos por jugar una competición por la Copa del Rey quedó patente en el ímpetu y la intensidad que impusieron en los primeros compases del encuentro. Agresivos en la presión y en los balones divididos, lograron establecerse varias veces en campo contrario y forzar varios córners, entre otros méritos. Aunque les costó generar verdadero peligro. En el minuto cinco, Gorka Tapiador intentó marcar con un disparo lejano a la salida de un saque de esquina, que atrapó Aceves en dos tiempos.

Después, el Valladolid tuvo tramos de manejar la pelota con más tranquilidad para tratar de controlar la situación, pero chocaba con la gran contundencia que mostraba la zaga local y no demostraba las gran distancia que hay entre categorías. El único capaz de inquietar a los portugalujos fue Marcos André, buscando los espacios a la espalda de la defensa, obligándoles a ejercer una concentración máxima para que no cazase algún balón que pudiera convertir en gol. El delantero brasileño protagonizó las mejores ocasiones de los suyos en el primer periodo. Incluso se la picó por encima a Ibón González, pero el guardameta del Portugalete estuvo atento y sacó el esférico de puños con grandes reflejos.

Sobresaliente segunda parte

Antes del descanso, con el duelo muy igualado y el Portugalete dando muy buena imagen, Chuki estuvo cerca de arruinarles la fiesta con otro balón a la espalda que pudo aprovechar Chuki, pero su remate lo repelió Iñaki Recio. Por mucho que los jarrilleros estuvieran muy bien en el primer tiempo, todavía quedaba lo mejor. Y es que fueron notablemente superiores al Valladolid en la segunda mitad, constantemente jugando en las inmediaciones del área contraria y cerca de marcar.

Nada más comenzó la segunda parte, Xabi Gómez fue capaz de cocinarse dos buenas oportunidades para estrenar el marcador. La segunda de ellas, en el minuto 55, fue la mejor ocasión del encuentro hasta ese momento. El joven delantero de 18 años se dio la vuelta en el interior del área y realizó un buen remate que repelió con la yema de los dedos Aceves para enviar a saque de esquina. Aunque no lo tuvieron que lamentar demasiado los locales.

Solo era una advertencia de lo que ocurriría únicamente dos minutos después. El propio Xabi Gómez, atacante cedido por el Athletic, demostró sus grandes maneras dejando correr el balón en el área, rematando cruzado y raso en el momento preciso para colar el balón en el fondo de las redes y hacer enloquecer a todo el público de La Florida. La gesta se veía más cerca que nunca, aunque todavía deberían remar más de media hora para conservar dicho resultado y pasar de ronda. Ante esta tesitura, el Portugalete fue valiente. El tanto pareció hacer mella a los pucelanos y, en los minutos posteriores, los jarrilleros siguieron buscando portería contraria, siendo mucho mejor que su rival. El Valladolid solo apretó en el tramo final, con una labor de resistencia encomiable de los portugalujos, hasta llevarse el gato al agua.