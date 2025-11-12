El Portugalete molesto por el horario de su partido de Copa contra el Alavés

Peru Olazabal Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:55 Comenta Compartir

El Portugalete ha reaccionado con enfado y estupefacción al ver el horario de su partido de Copa del Rey frente al Deportivo Alavés. La Federación ha anunciado esta tarde que, lo que se espera a todas luces sea una fiesta en La Florida por recibir a todo un equipo de Primera División, se dispute el miércoles 3 de diciembre a las 21.00 horas. El gran problema es que coincide con el atractivo choque liguero, que se celebrará solo dos horas antes en San Mamés, entre el Athletic y el Real Madrid. Una verdadera faena que podría poner entre la espada y la pared a muchos aficionados que quisieran presenciar in situ ambas citas.

Desde el club jarrillero comentan a este periódico que ya habían puesto sobre aviso a la Federación de esta circunstancia. Antes de fijar el horario, habían reclamado que el choque copero se disputase el martes. Una fecha que además permitía cumplir con un buen margen de descanso para el conjunto babazorro, que juega el sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas contra el FC Barcelona a domicilio. Es decir, de jugarse el martes, tendrían más de 72 horas de margen para preparar el duelo frente a los portugalujos. No parecía haber ningún impedimento para que fuera así. Es por ello que la sorpresa en el club de la Margen Izquierda ha sido mayúscula al ver el horario.

En el Portugalete ya están en contacto con la Federación, quien está tratando de poner una solución a este embrollo. Al fin y al cabo, los horarios los fija la televisión. Desde luego, sería una lástima que una cita histórica para el Portugalete se viera opacada por coincidir con el otro único evento futbolístico que hay en Bizkaia entre el 2 y el 4 de diciembre -fechas posibles para jugar dicha eliminatoria copera-. Para el club jarrillero, esa segunda ronda de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés es un gran acontecimiento deportivo, que también supone un importante impulso para sus arcas, por lo que puede recaudarse en taquilla.