El Euromillones del martes: resultados del 2 de diciembre

Portugalete 0-3 Alavés

El Portugalete cae con dignidad de la Copa

Pese al abultado 0-3 que le endosó el Alavés, el Portugalete fue capaz de ser competitivo contra un equipo cuatro categorías superior

Peru Olazabal

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:32

Pese a despedirse de la Copa del Rey, La Florida se mostró muy orgullosa del papel de los suyos en esta competición. No es para ... menos. Después de dejar por el camino al Real Valladolid en la primera fase, el Portugalete fue capaz de plantarle cara al Deportivo Alavés, equipo de Primera División, cuatro categorías por encima de los jarrilleros. No obstante, la calidad del cuadro babazorro se acabó imponiendo, pudiendo vencer por un contundente 0-3. Un resultado, a todas luces, demasiado abultado para lo acontecido en el terreno de juego.

