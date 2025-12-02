El Portugalete cae con dignidad de la Copa

Pese a despedirse de la Copa del Rey, La Florida se mostró muy orgullosa del papel de los suyos en esta competición. No es para ... menos. Después de dejar por el camino al Real Valladolid en la primera fase, el Portugalete fue capaz de plantarle cara al Deportivo Alavés, equipo de Primera División, cuatro categorías por encima de los jarrilleros. No obstante, la calidad del cuadro babazorro se acabó imponiendo, pudiendo vencer por un contundente 0-3. Un resultado, a todas luces, demasiado abultado para lo acontecido en el terreno de juego.

C. D. Portugalete Ibón González; Alfaro, Ander González, Del Cura, Tapiador (Andoni Pérez, min. 75), Recio; Llamazares, Cuello (Martín, min. 75); Belar (Lete, min. 67), Xabi Gómez (Álex Pérez, min. 67) y Crespo (Iñaki Bilbao, min. 82). 0 - 3 Deportivo Alavés Raúl Fernández; Egoitz Muñoz, Protesoni, Diarra, Youssef (Xanet, min. 89); Carlos Vicente, Guevara (Blanco, min. 63), Guridi (Ibáñez, min. 63), Aleñá (Izei, min. 84); Toni Martínez y Mariano (Mañas, min. 63). Goles: 0-1; Carlos Vicente (min. 3). 0-2; Tapiador p.p (min. 71). 0-3; Toni Martínez (min. 90).

Árbitro Alejandro Muñiz amonestó a los los locales Del Cura (min. 37), Álex Pérez (min. 71) y a los visitantes Guridi (min. 21), Mariano (min. 33), Youssef (min. 73)

Incidencias: 3.000 espectadores en La Florida.

Egoitz Bilbao confió prácticamente en los mismos que cuajaron la gran gesta de eliminar a los pucelanos en la ronda anterior. El técnico de los portugalujos introdujo únicamente a Iker Llamazares por el lesionado Ibai Quintana. Los otros diez que salieron de partida fueron los mismos. Mientras, 'El Chacho' Coudet salió con un once más reconocible que en su goleada al Getxo (0-1), consciente de que el nivel de su rival era superior. Sacó de la alineación titular a Ballesteros, Parada, Ibáñez y Rebbach para apostar por Egoitz Muñoz, Youssef, Aleñá y Toni Martínez.

Desde luego, el arranque fue de lo más esperanzador para los portugalujos. Ni siquiera había transcurrido el primer minuto de juego cuando Pedro Belar tuvo en sus botas la primera ocasión del encuentro, pero su disparo se marchó desviado. La Florida entonces estaba repleta de esperanza. Sin embargo, el Deportivo Alavés arrancó de cuajo cualquier brote verde en el minuto tres, con un balón a la espalda de la zaga que cazó Carlos Vicente y resolvió con un potente y certero disparo, imposible de atajar para Ibón González. La eliminatoria se le ponía cuesta arriba a los jarrilleros desde muy pronto.

A pesar de ponerse por detrás en los primeros compases de juego, el Portugalete no le perdió la cara al encuentro. De hecho, el resto de la primera mitad fue muy disputada. Incluso el cuadro local gozó de algunas tímidas ocasiones para devolver las tablas. Mientras, el Deportivo Alavés no ejercía una superioridad tan clara como para ser un equipo que milita cuatro categorías por encima, ni mucho menos. Aunque daba la sensación de que, por calidad en sus filas, podía ampliar la renta en cualquier aproximamiento.

Solo cinco minutos después del tanto de los babazorros, Iñaki Recio mandó al lateral de la red un remate de cabeza a raíz de una falta colgada al corazón del área. En cuanto a los méritos de los portugalujos, Xabi Gómez lo intentó con un disparo que atrapó Raúl Fernández pasada la media hora de choque, Llamazares probó suerte con un tiro que se marchó alto y, antes del descanso, hubo una serie de remates que fue repeliendo la zaga alavesa, a la par que se emocionaba el público en la grada. En el otro área, Ibón González le sacó un pie providencial a Toni Martínez en el minuto 18.

En el segundo tiempo, la sensación de peligro de los portugalujos disminuyó, ante un Alavés que supo hacer un control de daños y apenas sufrir en lo que restaba de envite. Aunque el Portugalete sí gozó de varios acercamientos a portería contraria. Gorka Tapiador salvó a los suyos con un robo magnífico a Mariano cuando ya armaba el remate en el minuto 55. El próximo que estuvo cerca de anotar fue Protesoni, con un testarazo en un córner que atrapó Ibón González.

Posible penalti

Fue en el minuto 69 cuando ocurrió la acción más polémica del encuentro. Álex Pérez cayó en el interior del área rival pudiendo ser zancadilleado, pero el colegiado consideró que había simulado la caída y le mostró la cartulina amarilla al delantero, que acababa de ingresar al verde. Una jugada muy determinante, no solo porque iban 0-1 en ese momento, si no porque el Alavés amplió su renta justo en la acción posterior. Fue en un centro desde el costado derecho que Gorka Tapiador, tratando de despejar, introdujo el balón en su propia portería. Entonces, la distancia era ya prácticamente insalvable.

Aun así, el Portugalete siguió intentando marcar el gol de la honra hasta el final. Pisó el área contraria varias veces, pero no podía hacer daño a la férrea defensa albiazul. Mientras, el Alavés exhibió su pegada en el tiempo de descuento, mostrando que un equipo de Primera División convierte prácticamente todas las ocasiones de las que dispone. Carlos Vicente condujo en el área, cedió a Toni Martínez y el espigado atacante anotó a placer el 0-3 final. Un excesivo castigo para un Portugalete que plantó mucha batalla a los babazorros, pero la calidad de unos y otros marcó esa gran diferencia.