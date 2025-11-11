El Portu se medirá al Alavés en Copa

Acompañados por un pequeño grupo de aficionados, en uno de los salones el Puente Colgante Boutique Hotel, parte de la plantilla, cuerpo técnico y directiva ... del Portugalete aguardaban con expectación la llegada de la hora del sorteo. Una espera corta pero tensa, con cierta dosis de nervios. Y también las pelotillas habituales para ver quién acertaba con el que será el próximo rival en esta segunda ronda de Copa del Rey.

Este debía ser sí o sí un rival de Primera División. Así lo establece la normativa. El Portu, como equipo de Tercera RFEF, se había ganado ese premio tras tumbar al Real Valladolid -de Segunda División- en la ronda anterior en un emocionante encuentro resuelto por la mínima con un gol de Xabi Gómez.

Con el Athletic aún fuera de los futuribles, y viendo la terna de posibles opciones que el nuevo sistema elegido por la RFEF les ponía por delante, la mayoría se decantaban por un derbi. Osasuna, Alavés y, especialmente, Real Sociedad eran los preferidos. Los menos, los más alejados y con más problemas para poder acarrear aficionados a La Florida, como el Mallorca. Las dudas se despejaron rápido, ya que su bola fue la segunda en salir.

La sacó el gualdinegro Unai Olaizola, que cantó el nombre del Club Portugalete con voz algo temblorosa. Carlos Espí, del Levante, fue la mano ejecutora en el bombo de 'primeras'. La elección del Deportivo Alavés fue recibida con alegría y jolgorio entre los presentes. Aplausos para un derbi ilusionante. Pero también complicado, porque el conjunto gasteiztarra ya visitó en la eliminatoria anterior territorio vizcaíno. Fue el rival del Getxo en Gobela, donde le endosó un amplio 0-7.

«Es un derbi bonito, para disfrutar. Queremos llenar La Florida con nuestra afición, a ver si conseguimos dar la machada de nuevo», lanzaba Unai Bilbao, otro de los capitanes jarrilleros, en conexión directa con el salón Luis Aragonés de Las Rozas.

Esta ronda de treintaidosavos de final de la Copa se disputará a partido único la primera semana de diciembre, entre el martes 2 y el jueves 4, con horarios que se confirmarán en próximas fechas por parte del ente federativo.