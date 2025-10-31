«Podemos ganar a cualquiera»

Los jugadores del Portugalete siguen en una nube. El conjunto jarrillero, que milita en Tercera Federación, fue el gran protagonista de la noche copera de ... ayer, al ser capaz de tumbar a un equipo recién descendido de Primera División, como es el Real Valladolid (1-0). Una gesta histórica para el club, que ya se prepara para recibir en La Florida a un conjunto de Primera División en la siguiente ronda. Los futbolistas del cuadro portugalujo quieren medirse a los más grandes de la élite y, aún con la euforia en el cuerpo, se ven capaces de competir contra cualquiera.

Los portugalujos vencieron además a un rival tres categorías superior con total justicia. Fueron mucho mejores. Finalmente, fue el gol de Xabi Gómez el que hizo posible la hazaña. El joven delantero de 18 años ha vivido muchos cambios en poco tiempo. Hacía apenas unos meses jugaba en el juvenil del Antiguoko. El Athletic le fichó este verano y lo cedió al Portugalete, donde fue el héroe de la mágica noche copera. «Estoy llevando bastante bien todos estos cambios, intento dar lo mejor de mí esté donde esté, estoy muy contento en el Portugalete y ahora ilusionado con la Copa», señala a EL CORREO.

El de ayer fue su primer gol en el fútbol senior. «Tal y como estaba La Florida ayer y contra un equipo profesional, fue un estreno inmejorable», reconoce. Desde luego, no podía haber elegido un momento mejor. Aparte, Xabi Gómez estudia nutrición y dietética de forma online. Eso le ha permitido darse un respiro después del hito copero. Aunque no alargó mucho la fiesta. «Yo tenía que volver a Donosti, así que no acabé muy tarde, otros por lo que he visto lo celebraron bastante bien», dice entre risas.

Ibon González y Gorka Crespo también fueron formales. El primero, portero y capitán del equipo, entraba a trabajar a las siete de la mañana en un gimnasio del barrio donostiarra de Gros. Mientras que el hábil extremo, asistente en el tanto de Xabi Gómez, es fresador haciendo válvulas para el paso del agua y se levantaba a las 6.15 de la mañana. Lo celebraron en el campo y se retiraron pronto. Pese a que apenas durmieron, la emoción por lo conseguido les mantenía con gran energía. «He dormido menos de tres horas y media, pero me siento como si hubiera dormido doce, no me siento cansado, sigo eufórico», manifestaba el capitán, al que en el trabajo le gritaron «Portugalete campeón de Copa».

Crespo coincidía en que «no he pegado ojo por el subidón que tenía», aunque «es inevitable estar con una sonrisa en la cara, todavía no me lo creo», añadió. El extremo de 21 años decía antes del choque que estaba convencido de que iban a ganar. Se cumplió. El paso por vestuarios fue clave para ello. «Dadas las sensaciones que tuvimos en el primer tiempo, en el descanso nos miramos todos y dijimos: vamos a ganar sí o sí», revela. El Portugalete fue un vendaval en el inicio de la segunda mitad y, en el minuto 57, logró anotar el 1-0 definitivo después de varios intentos. Tras el pitido final, «sentía escalofríos», indica.

Sin embargo, nadie lo vivió como Ibón González, que cumple ya su quinta temporada defendiendo la portería jarrillera. «Fue muy especial porque, después de perder varias eliminatorias en fases de ascenso, nos lo merecíamos. El fútbol nos debía una y nos lo dio ayer», señala. «Hasta el momento es el día más bonito que he vivido en el Portugalete, aunque espero que no lo sea porque consigamos el ansiado ascenso», agrega.

Real Sociedad o Betis

El martes conocerán a su próximo rival. En principio, continuará el criterio de proximidad geográfica. En ese caso, los tres tienen claro que quieren a la Real Sociedad. También hay rumores de que se eliminará dicho criterio para la segunda ronda. Si fuera así, se piden al Betis. Aunque también mencionan al Valencia y al Villarreal. Quieren a un transatlántico, pero no solo por vivir la experiencia. Confían en competir y volver a dar guerra. «Si hacemos el mismo trabajo que contra el Valladolid, podemos ganar a cualquiera», asevera Crespo. Xabi Gómez concuerda en que «intentaremos que se repita lo de la noche de ayer».