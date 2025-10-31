El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ignacio Pérez
Copa del Rey

«Podemos ganar a cualquiera»

Éxtasis colectivo ·

Sin casi asimilar aún la gesta de tumbar en Copa al Valladolid, los jugadores del Portugalete se creen capaces incluso de derrotar ahora a un Primera

Peru Olazabal

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:36

Los jugadores del Portugalete siguen en una nube. El conjunto jarrillero, que milita en Tercera Federación, fue el gran protagonista de la noche copera de ... ayer, al ser capaz de tumbar a un equipo recién descendido de Primera División, como es el Real Valladolid (1-0). Una gesta histórica para el club, que ya se prepara para recibir en La Florida a un conjunto de Primera División en la siguiente ronda. Los futbolistas del cuadro portugalujo quieren medirse a los más grandes de la élite y, aún con la euforia en el cuerpo, se ven capaces de competir contra cualquiera.

