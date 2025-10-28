«El partido de Copa nos supondrá casi el veinte por ciento del presupuesto», destaca el presidente del Getxo Cree en sus opciones de dar la campanada y vencer al Deportivo Alavés, lo que sería «un sueño hecho realidad»

Aitor Echevarría Martes, 28 de octubre 2025, 23:22

En Getxo cuentan las horas para vivir un acontecimiento único. No es para menos. Uno de los equipos más representativos del municipio, el CD Getxo, que milita en División de Honor vizcaína –la sexta categoría a nivel nacional–, recibirá a un conjunto de la élite, como el Deportivo Alavés. La histórica cita será este jueves a las 20.00 horas en Gobela, el estadio habitual del Arenas, ya que no pudieron habilitar gradas supletorias en Fadura por problemas de seguridad. De todos modos, el encuentro sigue siendo igual de atractivo para los jugadores, cuerpo técnico, directivos y aficionados de este histórico club, que tiene que mirar más de cuarenta años atrás para rememorar su último partido frente a un equipo de Primera.

Iñaki Gerediaga, presidente del Getxo, reconoce a EL CORREO que está viviendo estos días previos «tremendamente estresado». Y es que a última hora les están surgiendo muchas cuestiones a resolver a las que no están habituados. «En casa ni me ven», admite. Hay que tener en cuenta que la directiva está compuesta por diez personas que deben ocuparse de todos los trámites que implican un encuentro de estas dimensiones. Además, el dirigente de los getxotarras comenta que son solo tres los que no trabajan, por lo que deben solucionar las diferentes y novedosas materias entre unos pocos.

Uno de los apartados que más quebraderos de cabeza les generó en su día fue el de intentar jugar este duelo en Fadura. «Nuestra idea siempre fue jugar en Fadura y más cuando la Federación nos dio el apto para la celebración del partido, pero después, con los inconvenientes que surgieron, no nos quedó otro remedio que ir a Gobela», sostiene Gerediaga. El principal problema para que no pudieran disputar este choque en su campo fue el impedimento de colocar gradas supletorias por problemas de seguridad. Esto, unido a que la Federación no permite que haya público de pie, decantó la balanza a favor del cambio de escenario.

Aun así, el presidente indica que «Gobela está cerca, en el mismo municipio, estamos teniendo un trato exquisito por parte del Ayuntamiento, así que no podemos poner pegas de ningún tipo». Asimismo, resalta que «creo que va a haber un lleno». Desde el Getxo esperan que se agoten las cerca de 1.500 localidades que dispone el estadio. Lo que será un gran empuje a la hora de tratar de dar la campanada.

«Oportunidad única»

«Los jugadores están exultantes de motivación, es una oportunidad única para ellos. Si fuera por ganas o ímpetu, seguro que ganábamos, pero es más complicado teniendo en cuenta la diferencia de categoría, lo que está asegurado es que van a dar todo lo que tienen para intentar ganar», afirma el presidente.

Este enfrentamiento no solo es un gran acontecimiento social y deportivo, si no que también implica importantes beneficios para las arcas de la entidad de la Margen Derecha. Solo el hecho de disputar la Copa del Rey ya conlleva un premio económico, al que hay que sumarle todo lo recaudado en taquilla y otros aspectos similares. Iñaki Gerediaga calcula que «este partido de Copa supondrá casi el 20%, alrededor del 17, de nuestro presupuesto». Esto, por ejemplo, lo podrían utilizar para «contratar a algún jugador clave para un puesto determinado si hiciera falta», desliza el presidente. Algo que otros años sería impensable para una entidad como la de Fadura.

Aunque todavía quede lejos por el gran escollo que tienen por delante, Gerediaga dice que poder pasar de ronda ante el Alavés «sería un sueño hecho realidad». En ese caso, por cómo es el cuadro de esta edición, su siguiente rival podría ser la Real Sociedad, lo cual tilda de «todo un éxito deportivo y económico».