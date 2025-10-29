El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre
Babá se lamenta tras fallar una ocasión muy clara. Wifredo Reporteros CB

Numancia 3-0 Arenas

El Arenas se queda helado en Los Pajaritos

El Numancia resolvió la eliminatoria con tres goles en la segunda mitad y deja en la cuneta al histórico

Fernando Romero

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:25

La Copa se le atragantó al Arenas en Los Pajaritos, de donde salió con una goleada a manos del Numancia que le deja eliminado a ... las primeras de cambio. Los rojinegros no merecieron tal castigo, pero ganó aquel que tuvo acierto en sus oportunidades. Y ese fue el conjunto rojillo. Tras un primer periodo equilibrado, los sorianos entraron con mejor pie al segundo acto y, pasada la hora de juego, acabaron dinamitando la eliminatoria en diez minutos, haciendo añicos el sueño del histórico de poder disfrutar de su torneo fetiche en Gobela.

