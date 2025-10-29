El Arenas se queda helado en Los Pajaritos

La Copa se le atragantó al Arenas en Los Pajaritos, de donde salió con una goleada a manos del Numancia que le deja eliminado a ... las primeras de cambio. Los rojinegros no merecieron tal castigo, pero ganó aquel que tuvo acierto en sus oportunidades. Y ese fue el conjunto rojillo. Tras un primer periodo equilibrado, los sorianos entraron con mejor pie al segundo acto y, pasada la hora de juego, acabaron dinamitando la eliminatoria en diez minutos, haciendo añicos el sueño del histórico de poder disfrutar de su torneo fetiche en Gobela.

El Arenas, con apenas unos ligeros retoques en su once, saltó al verde de Los Pajaritos con mucha decisión. Bien plantado, tuvo la situación dominada en unos primeros minutos en los que el balón fue del Numancia, pero lejos de zonas de peligro. De hecho, el primer acercamiento reseñable fue para el histórico, con un centro desde la izquierda que no llegó a rematar Troncho por muy poco.

Numancia Miguel Ángel; Marcos Sánchez (Alain García, 79'), De Frutos, Olivera, Bonilla; Néstor (Jannick, 63'), Moustapha, Cristian Delgado; Álex Gil (Jony, 46'), Juancho (Berto, 79') y Godson (H. Peña, 46'). 3 - 0 Arenas Gastesi; Borikó (Álvaro Vázquez, 74'), Sillero, Paul Álvarez, Pablo García; Mattheus (Sustatxa, 74'), Hidalgo (Verde, 57'), Mutilva (Lartitegi, 74'), Collado, Troncho (Jorge Luis, 53'); Babá. Goles: 1-0, min. 68: Bonilla (pen.); 2-0, min. 74: Jony; 3-0, min. 77: Juancho.

Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (comité extremeño). Amonestó a Néstor por el Numancia.

Los de Jon Erice se fueron haciendo con la manija del juego y buscaron juego en profundidad para hacer daño a un Numancia que dejaba espacios. Troncho, de nuevo, remató al muñeco y Babá llegó a mandar el balón al fondo de la portería rojilla, aunque el colegiado estimó que se llevó el rechace levantando demasiado la pierna, en juego peligroso.

Durante unos minutos, se perdieron las ataduras y el choque ganó en dinamismo y ocasiones. Oier Gastesi apareció para salvar a los de Gobela en dos ocasiones claras, sobre todo en el remate de Juancho en punto de penalti. También fue de mérito la mano arriba que metió a potente disparo de Marcos Sánchez desde más allá de la frontal.

La respuesta inmediata del Arenas llegó en forma de contra fulgurante, con Babá Diocou plantándose en velocidad ante el meta Miguel Ángel, pero mandó el balón fuera cuando tenía todo a favor. Tras un cabezazo blandito de Godson a las manos de Gastesi, el 'histórico' pudo de nuevo decantar el partido a su favor. Sin embargo, Mattheus no acertó a embocar con la zurda un pase desde casi línea de fondo de Borikó.

Uno tras otro

Fue el equipo rojillo el que entró mejor en el segundo acto y el que fue dando avisos en un duelo que iba a arreones. Apenas reiniciado el juego, en una contra, Cristian se plantó en el pico del área y desde ahí buscó un disparo raso cruzado que se fue junto a la cepa del poste. Minutos después, Jony apreció en zona de peligro para soltar un latigazo al que respondió bien Gastesi. La única clara del Arenas en el segundo periodo estuvo muy cerca de ir a la cazuela, pero Verde remató muy forzado un centro raso de Mattheus.

A partir del ecuador de la segunda mitad, la debacle para el Arenas. Borikó cometió un claro penalti que Bonilla se encargó de convertir con un potente disparo centrado para batir a Gastesi. Un golpe que acusó el Arenas, sin tiempo apenas para reponerse. Porque en el 74', Jony remachó en un córner en segundo palo el segundo gol para los sorianos. Y tres minutos después, y tras comerle la tostada a Paul Álvarez, que estaba como cierre, Juancho fusiló desde la frontal con un lanzamiento. El Arenas intentó maquillar el marcador en los minutos finales para no volverse de vacío, pero fue en vano.