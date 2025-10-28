El Portugalete sueña con ser uno de esos equipos revelaciones en Copa del Rey del que todo el mundo hable. El conjunto jarrillero recibe este ... miércoles a las 20.00 horas en La Florida al Valladolid, que milita en el segundo peldaño del fútbol español tras descender la campaña pasada de Primera División. El reto es mayúsculo, pero la ilusión de los portugalujos por obrar una gran gesta, es aún mayor. Medirse a un equipo de la solera de los vallisoletanos ya de por sí genera una gran expectación, aunque no se conforman con eso. Quieren ganar, pasar de ronda y seguir viviendo el sueño copero.

Egoitz Bilbao, entrenador de los jarrilleros, no escondió que «es un partido muy ilusionante, que todo el mundo está esperando». El Portugalete es líder en solitario del grupo 4 de Tercera Federación, tras su victoria del pasado domingo ante la Real Sociedad C (0-1). «Para nosotros era importante llegar a este partido con los deberes hechos en competición liguera, sobre todo, por la derrota que tuvimos contra el Pasaia, para llegar ánimicamente bien y así ha sido, esa victoria te refuerza a nivel psicológico para afrontar este partido», comentó el técnico.

Ahora ya han cambiado el chip y están totalmente enfocados en la Copa del Rey. Participar en este torneo es algo novedoso y que genera mucha emoción para una plantilla muy joven, que no llega ni siquiera a una media de 23 años de edad. «Son jugadores con muchísima hambre y ambición, precisamente eso es lo que nos está llevando al nivel que estamos», valoró su entrenador. En ese sentido, Egoitz Bilbao incidió en que «el hecho de no haber jugado nunca esta competición, hace que lo afrontemos con más ilusión todavía, más ganas y con más predisposición».

Ganar entre ceja y ceja

Precisamente, el míster de los gualdinegros enfatizó en que «nuestra ilusión es lo que nos tiene que acercar a poder conseguir el objetivo». El objetivo no es otro que dar la campanada contra todo un Valladolid. «Ya hemos visto que no es la primera vez que pasa una cosa así y nosotros confiamos en que haciendo nuestro partido tengamos opciones de poder pasar la eliminatoria», resaltó. Para ello, «debemos trabajar muy bien tácticamente, ser muy solidarios en los esfuerzos, ser un equipo muy intenso y agresivo», desgranó Egoitz Bilbao.

Mientras, el Valladolid, por el momento, no cumple con las expectativas de ser uno de los favoritos de Segunda División. Actualmente es noveno, aunque están a solo tres puntos del segundo clasificado. Llegan de empatar en Riazor ante el Deportivo de la Coruña y, según Egoitz Bilbao, «demostraron que van a ser uno de los candidatos al ascenso a Primera División». «Es un equipo muy fuerte, el cual nos va a exigir dar el máximo y que tengamos que estar muy bien para tener opciones de pasar la eliminatoria», añadió.

El técnico de los portugalujos tiene a todos sus jugadores disponibles para este atractivo choque, por lo que le toca hacer un duro proceso de selección. «Es un problema porque todos los chicos tienen muchísima ilusión de participar y todos no van a poder jugar», reconoció.