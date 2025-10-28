El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Egoitz Bilbao da instrucciones en el último partido del Portugalete ante la Real Sociedad C. Club Portugalete

Egoitz Bilbao | Entrenador del Club Portugalete

Copa del Rey
«Nuestra ilusión es lo que nos tiene que acercar a conseguir el objetivo»

El Portugalete sueña (este miércoles, 20 horas) con ser uno de los equipos que den la campanada en la Copa del Rey, ganando al Real Valladolid, de Segunda División

Peru Olazabal

Portugalete

Martes, 28 de octubre 2025, 20:00

Comenta

El Portugalete sueña con ser uno de esos equipos revelaciones en Copa del Rey del que todo el mundo hable. El conjunto jarrillero recibe este ... miércoles a las 20.00 horas en La Florida al Valladolid, que milita en el segundo peldaño del fútbol español tras descender la campaña pasada de Primera División. El reto es mayúsculo, pero la ilusión de los portugalujos por obrar una gran gesta, es aún mayor. Medirse a un equipo de la solera de los vallisoletanos ya de por sí genera una gran expectación, aunque no se conforman con eso. Quieren ganar, pasar de ronda y seguir viviendo el sueño copero.

