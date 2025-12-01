Junto al Cieza, el Portugalete es uno de los dos únicos equipos de Tercera Federación que disputarán la segunda fase de la Copa del Rey. ... Los jarrilleros recibirán este martes a las 19.00 horas en La Florida a un conjunto de Primera División como el Deportivo Alavés. Pese a que haya cuatro categorías de diferencia y la dificultad de pasar de ronda sea máxima, los portugalujos no tiran la toalla. Egoitz Bilbao, entrenador del combinado gualdinegro, resaltó en rueda de prensa que «sabemos que será un partido muy complicado, donde la exigencia es muy grande, pero que si hacemos nuestro partido y hacemos las cosas bien, seguro que vamos a tener nuestras oportunidades, si ya lo hicimos una vez, por qué no hacerlo una segunda».

Tras un brillante inicio de liga, el Deportivo Alavés llega a este choque tras perder sus últimos tres encuentros en liga. Ahora es decimocuarto, con tres puntos de renta sobre los puestos de descenso. Egoitz Bilbao indicó al respecto que «cuando vienes de una dinámica negativa, a nivel emocional es evidente que siempre afecta, pero el contexto al que están habituados no tiene nada que ver a lo que nos vamos a encontrar mañana, así que no creo que les afecte en exceso». Mientras, el Portugalete es líder incontestable del grupo vasco de Tercera Federación, con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Han cosechado cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco compromisos para afianzarse cada vez más en lo alto de la clasificación.

Además, el cuadro portugalujo cuenta con el beneficio que le otorga el parón liguero en Tercera Federación de este último fin de semana, debido a la celebración de la Copa de las Regiones UEFA. «Para nosotros es muy importante haber descansado justamente esta semana previo al partido de mañana porque será muy exigente, el equipo llega en muy buenas condiciones, en liga estamos haciendo las cosas bien, el equipo está muy bien tanto anímicamente como físicamente y afrontaremos el partido con la mayor de las ilusiones», valora el técnico de los jarrilleros. Aunque también es consciente de que «ellos intentarán solventar la eliminatoria lo antes posible, que no se les enrede mucho el partido y así poder trabajar con las cargas de sus jugadores».

El Portugalete, con la única baja de Ibai Quintana por lesión, afrontará este atractivo encuentro como «un reto, un partido muy ilusionante y la gente está con muchísimas ganas de jugarlo», en palabras de su entrenador. Al fin y al cabo, «es un partido muy importante para el club, los jugadores y, sobre todo, para el pueblo. Es uno de esos partidos que te acercan al fútbol profesional y eso a la gente le genera una ilusión muy grande», manifiesta Egoitz Bilbao. El técnico de los portugalujos sabe que ganar «sería una machada, eliminar a otro equipo profesional y poder avanzar en la competición, sería algo increíble para todos». Para ello, «jugaremos nuestras bazas, que sea lo que más nos acerque a competir el partido y estar cerca de ganarlo», comenta. Irán con todo para tratar de conseguir un nuevo hito.