El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Egoitz Bilbao da instrucciones a los suyos durante un partido. Club Portugalete
Copa del Rey

«Si ya lo hicimos una vez, por qué no hacerlo una segunda»

Club Portugalete-Deportivo Alavés | Martes 19h ·

Después de tumbar al Valladolid, el técnico del Portugalete confía en que «vamos a tener nuestras oportunidades» ante el Deportivo Alavés

Peru Olazabal

Portugalete

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:14

Comenta

Junto al Cieza, el Portugalete es uno de los dos únicos equipos de Tercera Federación que disputarán la segunda fase de la Copa del Rey. ... Los jarrilleros recibirán este martes a las 19.00 horas en La Florida a un conjunto de Primera División como el Deportivo Alavés. Pese a que haya cuatro categorías de diferencia y la dificultad de pasar de ronda sea máxima, los portugalujos no tiran la toalla. Egoitz Bilbao, entrenador del combinado gualdinegro, resaltó en rueda de prensa que «sabemos que será un partido muy complicado, donde la exigencia es muy grande, pero que si hacemos nuestro partido y hacemos las cosas bien, seguro que vamos a tener nuestras oportunidades, si ya lo hicimos una vez, por qué no hacerlo una segunda».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  5. 5

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido
  8. 8 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  9. 9

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  10. 10

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Si ya lo hicimos una vez, por qué no hacerlo una segunda»

«Si ya lo hicimos una vez, por qué no hacerlo una segunda»