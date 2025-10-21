El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El campo de Gobela es de hierba artificial. Manu Cecilio

El Getxo-Alavés de Copa finalmente se jugará en Gobela

El club vizcaíno no ha podido implementar las gradas supletorias en Fadura por problemas de seguridad, lo que les ha obligado a mudarse de estadio

Peru Olazabal

Martes, 21 de octubre 2025, 13:41

El Getxo daba por hecho que el atractivo encuentro de Copa del Rey frente al Deportivo Alavés se jugaría en Fadura. El club de la Margen Derecha realizó obras en la iluminación y tenía la intención de instalar gradas supletorias para vivir esta histórica cita en su campo. En un principio, parecía que podrían cumplir con los requisitos exigidos por la Federación sin mayores problemas. No obstante, no han podido implementar dichas gradas por problemas de seguridad. Por lo tanto, se han visto en la obligación de mudarse de escenario. Tal y como informan desde el club a este periódico, ayer acordaron en una reunión con el Ayuntamiento que jugarían en Gobela.

El conjunto getxotarra estaba haciendo todo lo posible para vivir esta cita histórica en su feudo. Era la única opción que contemplaban. Al fin y al cabo, es su casa, donde más cómodos se encuentran sus jugadores y los aficionados. Desde que se clasificaron para la competición copera, imponiéndose al Betis Valladolid el 4 de octubre, se pusieron manos a la obra. Para cumplir con los requisitos de la Federación, debían mejorar la iluminación e instalar gradas supletorias, ya que el público no puede estar de pie.

Cumplieron con el primer punto. Sin embargo, las gradas supletorias que querían instalar detrás de las porterías no cumplían con las medidas de seguridad necesarias, por lo que el aforo era muy reducido. El Getxo lo ha intentado todo para buscar una solución, tal y como señala a El Correo Iñaki Gerediaga, presidente de la entidad.

Sin margen de maniobra

En cambio, en una reunión mantenida ayer a la noche, la Federación les pidió una respuesta definitiva. Entonces, jugar en Fadura quedaba descartado. Ahora, sin apenas margen de maniobra, ya que el partido se celebrará en nueve días -30 de octubre a las 20:00 horas-, muchos estadios no estaban disponibles.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Getxo les ha presentado una solución. Se trata de jugar en otro estadio de la propia localidad como es Gobela, la casa del Arenas, con aforo para albergar a 1.221 espectadores, casi el doble de los que podrían entrar sentados en Fadura. Lo único es que cambia la superficie. Fadura es de hierba natural y Gobela de césped artificial.

