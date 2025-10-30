El Getxo quiere ser otro matagigantes en la Copa

El Getxo saltará hoy (20.00 horas) al césped de Gobela con la ilusión del que sabe que está a punto de vivir algo irrepetible. ... Se enfrenta en la segunda ronda de la Copa del Rey al Alavés, todo un equipo de Primera. Entre ambos, cinco categorías de diferencia. David contra Goliat. Pero los vizcaínos se han conjurado para ser otro matagigantes en la competición del KO.

Gobela, la casa del vecino Arenas, será por un día el escenario del partido más especial para los gualdinegros. No es su campo, pero lo harán suyo y quieren dar las sorpresa en un torneo propicio para ello. Porque en este campeonato ya se han escrito historias que en un principio parecían imposibles. Y el Getxo, que compite en División de Honor, quiere redactar la suya.

Está ante una ocasión única. «Es una recompensa por el trabajo que hicimos el año pasado», confiesa Markel Pradera, uno de los delanteros. «Esto es algo que posiblemente no se repita en nuestras vidas. Es un día para disfrutar», reconoce.

La plantilla vive estos días con una sensación distinta a la habitual. El entrenador les ha pedido calma, que afronten el encuentro «como uno más», aunque todos saben que va a resultar complicado. En el vestuario ha reinado el buen ambiente a lo largo de toda la semana mientras preparan el partido. «Continuamos con la misma línea de trabajo de siempre», añade Pradera. «El míster está tranquilo y nos los transmite. Afrontamos el choque con naturalidad, aunque sepamos la categoría del rival que vamos a tener enfrente».

Será el conjunto babazorro, con jugadores profesionales y un ritmo bastante más exigente. Pero los getxotarras no piensan en eso. Quieren disfrutar y competir. No dejar pasar la oportunidad. «Esto es un premio del equipo», insiste Pradera. «Algo colectivo. Lo importante es que lo vivamos juntos, no individualmente».

Se medirán dos equipos con realidades bastante distintas. Como aquellas de 1997, año que todavía se recuerda en el club de la Margen Derecha por ser la última gran noche copera. El Getxo se enfrentó al Sevilla en la primera ronda de la competición. Primero en Fadura donde ganó 2-0, un resultado que le dio derecho a soñar con la proeza.

En la vuelta, en la capital andaluza, resistió hasta la prórroga. Pero todo se esfumó en el minuto 119. El tercer gol de los hispalenses le dejó fuera. «Tuvimos muchas ocasiones en la ida y fue una pena perder en el último minuto. Esperemos que esta vez sea diferente», admite un miembro del cuerpo técnico del Getxo que vivió aquel partido. Cuarenta y ocho años después, la historia les ofrece una nueva oportunidad para vivir un enfrentamiento de los grandes con todo lo que conlleva.

Todo vendido

En cuanto al rival, la plantilla no esconde la ilusión por enfrentarse a un equipo como el glorioso, en el que su técnico, Eduardo Coudet, puede dar minutos a los menos habituales. Aunque algunos jugadores del Getxo tenían otras preferencias. «Hicimos una especie de timba entre los jugadores para ver qué rival nos podía tocar», cuenta Pradera entre risas. «Yo voté por la Real Sociedad, porque íbamos a jugar contra su equipo C ese fin de semana. Pero el Alavés también es un buen rival».

El delantero tampoco niega que sueña con llegar más lejos en esta competición. «El otro día fui con Iker Torralbo, el capitán, a San Mamés. En cuanto nos sentamos le dije: 'Imagínate que ganamos. Y luego, por la razón que sea, también superamos otra ronda. Y nos toca el Athletic. Imagina cómo sería jugar contra ellos'».

Fundado en 1927 y con una larga historia en el fútbol regional, los aficionados del Getxo son conscientes de la trascendencia del partido y su respuesta ha sido contundente. Las entradas volaron en cuestión de horas. El campo de Gobela, con capacidad para 1.400 espectadores, presentará un lleno histórico. El primero de su historia reciente para un partido en el que el Arenas, su inquilino habitual, no es protagonista. El ambiente se prevé vibrante. También se espera la llegada de 150 seguidores alaveses.

En Getxo nadie habla de ganar o perder. Se habla de disfrutar y de competir. Porque, pase lo que pase, esta noche quedará grabada en la memoria colectiva del club gualdinegro. Markel Pradera, por su parte, no oculta el entusiasmo de toda la plantilla y tiene claro el titular que le gustaría ver en el periódico el día siguiente. Uno en el que se le califique al equipo como el «matagigantes de Bizkaia».