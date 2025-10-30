El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plantilla del Getxo, en Gobela antes del entrenamiento previo al partido contra el Alavés Mireya López

El Getxo quiere ser otro matagigantes en la Copa

Un sueño ·

El equipo de la Margen Derecha se conjura para tumbar esta noche en Gobela a un Alavés del que le separan cinco categorías

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:15

El Getxo saltará hoy (20.00 horas) al césped de Gobela con la ilusión del que sabe que está a punto de vivir algo irrepetible. ... Se enfrenta en la segunda ronda de la Copa del Rey al Alavés, todo un equipo de Primera. Entre ambos, cinco categorías de diferencia. David contra Goliat. Pero los vizcaínos se han conjurado para ser otro matagigantes en la competición del KO.

