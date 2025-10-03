El Getxo, a un paso del sueño de la Copa

Fernando Romero Viernes, 3 de octubre 2025, 17:52 Comenta Compartir

El Club Deportivo Getxo tiene al alcance de su mano estar en el bombo del próximo lunes en el sorteo de la Copa del Rey, que le llevaría a ejercer como anfitrión en Fadura ante un equipo de Primera División. Antes, eso sí, debe dar buena cuenta del Betis de Valladolid en el duelo de vuelta de la ronda previa. En la ida, disputada en el feudo getxotarra el pasado sábado, los gualdinegros empataron sin goles contra los pucelanos, en un choque que disputaron en inferioridad numérica durante buena parte del mismo y en el que, pese a ese notable condicionante, fueron quienes más propusieron para lograr la victoria.

Este sábado, en instalaciones de la Finca de Canterac (17:00h) el cuadro dirigido por Egoitz Garai confía en poder repetir la imagen de equipo sacrificado y valiente que ofreció en Fadura y sacar adelante esta eliminatoria. El sueño de poder recibir a un Primera en casa está más vivo que nunca y el empate a cero de la ida deja el escenario totalmente abierto. Por delante, unos muy emocionantes e intensos noventa minutos, quizá más si es necesario disputar la prórroga o jugársela en la lotería de los penaltis,

En el seno de la plantilla getxotarra el sentimiento generalizado es el de ilusión, pero también la cautela. El encuentro del pasado sábado en Fadura ya demostró que no será sencillo derribar el muro pucelano. Aunque jugando como local, el Betis Valladolid esté obligado a dar un paso adelante, algo que tratarán de aprovechar los de Egoitz Garai para hincarles el diente y poder colarse en la Copa más de 40 años después.

El CD Getxo no estará solo en tierras vallisoletanas. Aunque se había fletado un autobús para la afición vizcaína, éste finalmente no ha salido adelante. Aún así, el club ha dado la oportunidad de que viajen junto a la expedición del equipo a quienes así lo deseen. Y no serán pocos los que opten por el vehículo privado para desplazarse hasta la capital del Pisuerga.

Un 'Primera' espera

El renovado sistema de competición diseñado por la Real Federación Española de Fútbol divide a los equipos según un muy particular criterio de cercanía que no está terminando de convencer a las aficiones porque da lugar a enfrentamientos un tanto descafeinados. Si gana al Betis Valladolid y supera esta fase previa, el Club Deportivo Getxo, que milita en la División de Honor vizcaína, tiene asegurado sí o sí medirse a un Primera División en Fadura, en una eliminatoria a partido único que se disputaría en una fecha por designar entre el 28 y el 30 de octubre.

El Athletic está totalmente descartado como posible rival, ya que los rojiblancos están exentos por disputar la Supercopa. Los 'primeras' a los que podría medirse el conjunto getxotarra serían Celta de Vigo, Oviedo, Deportivo Alavés y Real Sociedad. Por cercanía, albiazules y txuriurdines aparecen como los más apetecibles. También el conjunto celeste, que disputa esta temporada competición europea, podría resultar un emparejamiento interesante. Sin olvidar al cuadro ovetense, que suele llevar consigo a un buen número de aficionados en sus desplazamientos.