El CD Getxo ya tiene horarios para la Copa del Rey

Fadura se prepara para vestirse de largo este fin de semana. La Copa del Rey espera. O, más bien, su fase previa, en la que ... el Club Deportivo Getxo tendrá que batirse el cobre a doble partido con el Betis de Valladolid. El objetivo, superar esta eliminatoria y cumplir un sueño: enfrentarse como local a un rival de Primera División, a excepción de los cuatro participantes en la Supercopa (Athletic, Atlético, Barcelona y Real Madrid), aún exentos.

El sorteo realizado la pasada semana en sede federativa designó que a los gualdinegros les tocase afrontar este primer compromiso en casa. Unos horarios que desde la RFEF se han hecho oficiales este mismo lunes. El primero de los enfrentamientos del CD Getxo ante el cuadro del barrio vallisoletano de Las Delicias se disputará este sábado, 27 de septiembre, a las cinco de la tarde en Fadura.

Los de Egoitz Garai buscarán hacerse fuertes en su feudo para tratar de amarrar un buen resultado, a sabiendas de que la eliminatoria se decidirá una semana después en las instalaciones de la Finca de Canterac. Ese partido de vuelta se jugará el sábado 4, también a las 17:00 horas. Quien supere con éxito esta fase previa, tendrá el privilegio de recibir en su casa a un rival de Primera División en Copa del Rey. Un sueño por el que los getxotarras van a pelear duro.

Llamamiento

De hecho, desde las redes sociales del club se califica a este choque como «el más importante en 42 años», por lo que hacen un llamamiento a su afición para que les apoye en masa este sábado. «Vuestra colaboración es vital para superar esta fase de clasificación y acoger en la siguiente a un club de Primera División. Os necesitamos a todos, os esperamos en vuestra casa: Fadura», arengan.

Los gualdinegros llegarán a este encuentro de ida de la fase previa de la Copa llenos de optimismo e ilusión, impulsados también tras el triunfo logrado este fin de semana en su primera jornada de Liga. El Getxo se impuso por 0-2 en Txolon al Amorebieta B con un tempranero tanto de Markel Pradera y un penalti convertido por Iker Álvarez a la hora de partido.