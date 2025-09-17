El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

CD Getxo

El Getxo se enfrentará al Betis de Valladolid en la ronda previa de Copa del Rey

El cuadro de Fadura sueña con superar la eliminatoria y enfrentarse en su feudo a un Primera División

Fernando Romero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:11

El Club Deportivo Getxo sueña con poder disputar la Copa del Rey y llenar Fadura con un rival de Primera División. Pero para hacerlo, primero deberá solventar una eliminatoria a doble partido. En el sorteo realizado en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, a los getxotarras les ha tocado en suertes enfrentarse en esta ronda previa de la competición del 'KO' al Betis de Valladolid, un rival que milita en la Primera Regional de Castilla León. Los otros posibles rivales de los vizcaínos en este sorteo, regido por criterios de proximidad, eran el Puerto de Vega (Asturias), Textil Escudo (Cantabria), Negreira (Galicia) y Alberite (La Rioja).

La parte negativa del sorteo para los gualdinegros es, desde luego, que deberán afrontar esta eliminatoria a doble partido jugando el duelo decisivo lejos de casa. El choque de ida se disputará el sábado 27 de septiembre en Fadura, mientras que la vuelta se jugará el 4 de octubre en las instalaciones de la Finca de Canterac, en el barrio pucelano de Las Delicias, en horarios aún por confirmar. Este calendario designado por la RFEF obligará a que el conjunto vizcaíno tenga que aplazar sus compromisos domésticos en División de Honor contra el Aurrera de Ondarroa y el Zalla, correspondientes a la segunda y tercera jornada.

Otra de las desventajas es que el Getxo llegará menos rodado a esta eliminatoria, ya que los de Egoitz Garai aún no han arrancado la competición. Lo harán precisamente este fin de semana en Txolon ante el Amorebieta B. El Betis de Valladolid, mientras, ya ha disputado la primera jornada, en la que no pudo pasar del empate sin goles ante el Benavente en su feudo.

Sea como sea, el sueño que tiene por delante el cuadro de Getxo es enorme, ya que de resultar vencedor de esta eliminatoria ante el conjunto pucelano se mediría como local a un rival de Primera División, entre los que no estarían los participantes en la Supercopa (Athletic, Real Madrid, Atlético y Barcelona), aún exentos.

