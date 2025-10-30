El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre

Fiestón por todo lo alto en La Florida tras la victoria del Portugalete

B. V.

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:01

La Florida se ha convertido en una fiesta este miércoles tras la victoria del Portugalete al Valladolid. El equipo jarrillero ha dado la sorpresa tras imponerse a un Segunda en la la Copa del Rey. Tras el triunfo, los jugadores del Portu lo han querido celebrar con los aficionados congregados en la grada. Los futbolistas se han dirigido hacia su hinchada, que no paraba de saltar y cantar tras vencer 1-0 a los pucelanos.

Los jugadores se acercaron a la grada y aplaudieron a su afición con muestra de agradecimiento por el apoyo recibido. De hecho, algunos futbolistas se dieron un abrazo con los hinchas, que no paraban de cantar «¡Portu yo te quiero, te vengo a ver ascender!».

Fiestón por todo lo alto en La Florida tras la victoria del Portugalete